Francescoli reveló detalles de por qué Gallardo se fue de River: "No quiso seguir agravando la situación"

Enzo Francescoli contó qué sucedió durante el último tramo del segundo ciclo de Gallardo en River y qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de renunciar.

River Plate se prepara para una nueva era bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet, quien tendrá su debut este jueves contra Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. No será una tarea fácil, ya que si bien tiene todo por ganar tras el mal arranque del equipo, le tocará reemplazar a una leyenda como es Marcelo Gallardo.

A pesar de que venía recibiendo muchas críticas y en cierto modo el desenlace podía ser previsible, su renuncia sin duda conmovió a todo Núñez y el fútbol argentino en general. En ese sentido, Enzo Francescoli, manager deportivo del club y persona muy cercana al Muñeco, reveló este lunes detalles de su salida y qué llevó al histórico DT a tomar esa decisión.

Enzo Francescoli explicó por qué Gallardo se fue de River Enzo Francescoli explicó por qué Gallardo se fue de River "El balance mayor lo hice con él y me lo guardo. Él tenía claro que el final del año pasado había sido malo por lo que él pretendía. Nosotros buscamos gente que haya conocido River porque cuando vos vivís esa sensación, podés manejar los tiempos, que fue lo que hizo Marcelo", comenzó a relatar el Príncipe este mediodía en F12, por ESPN.

"Intentó después del año malo, la pretemporada fue muy buena, el inicio del campeonato daba la sensación de que el equipo tenía otro ritmo, tuvo un golpe y creo que sintió que no tenía respuestas en el equipo después de ese golpe. No le encontraba respuestas o el equipo no le daba las respuestas que él quería. Todo lo que se dice de los jugadores y Marcelo, no lo vi. Se fue porque no quiso seguir agravando la situación", explicó a continuación.

En ese sentido, se refirió a los rumores de un problema interno entre Napoléon y el plantel: "Gallardo fue igual con el grupo y conmigo. No estoy adentro del vestuario, no entro a las reuniones con el plantel, no hago lo que no me gusta que me hicieran. No sé qué le puede pasar a un jugador con Gallardo. Para mí el tema es más mental que futbolístico: cuando el problema es generalizado, es de la cabeza y es complicado para volver. Pero les pasa a todos, incluso a los de mejor presupuesto", remarcó.