River aprobó en CD la rescisión del contrato de Marcelo Gallardo: cuál fue el pedido del DT

Durante la reunión de Comisión Directiva en River se aprobó la rescisión del contrato del Muñeco, quien le hizo un pedido a la dirigencia.

La dirigencia de River Plate ratificó institucionalmente lo que horas antes había comunicado en sus canales oficiales. Durante la reunión de Comisión Directiva realizada en el estadio Estadio Monumental, el presidente Stéfano Di Carlo explicó los fundamentos que llevaron al club a tomar distancia de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. La postura, según se remarcó, responde a diferencias profundas con la conducción encabezada por Claudio Tapia.

El encuentro dirigencial abordó diversos puntos de agenda, aunque el conflicto con la casa madre del fútbol argentino dominó gran parte del debate. La CD respaldó la línea institucional adoptada por la entidad de Núñez, consolidando así la decisión de marcar una posición propia frente a la actual conducción de la AFA.

River aprobó en CD la rescisión del contrato de Marcelo Gallardo En el plano deportivo también hubo definiciones relevantes. La dirigencia dio luz verde al acuerdo de desvinculación con Marcelo Gallardo, quien decidió percibir su contrato hasta su último día de funciones, que coincidió con el encuentro frente a Banfield disputado la semana pasada. En la misma resolución quedó confirmada la salida de Mariano Barnao como gerente general de fútbol, uno de los colaboradores más cercanos al histórico entrenador.

Marcelo Gallardo despedida 1 Marcelo Gallardo pidió cobrar hasta el último día trabajado en River. Juan Mateo Aberastain / MDZ A su vez, la mesa directiva de River aprobó la contratación de Eduardo Coudet como nuevo director técnico. El club también oficializó el acuerdo con Alavés para rescindir el vínculo que unía al entrenador con la institución española. En paralelo, se confirmaron las incorporaciones de Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo —adquirido de manera definitiva—, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez, todos sumados a préstamo.