¡Bombazo! River anunció que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA: el comunicado

La AFA no deja de sorprender con sus manejos, desde suspender los descensos a mitad de temporada o crear títulos de un día para el otro con el campeonato ya terminado. En las últimas horas, anunció la modificación del sistema de clasificación a copas internacionales de la Liga Profesional de Fútbol para la próxima temporada, en una polémica medida tomada por el Comité Ejecutivo que llevará al 3° de la Tabla Anual del año que viene a la Sudamericana 2028, mientras que el 9° jugará el Repechaje por un lugar en la Libertadores 2028.

Esta noticia, que generó una indignación generalizada entre los hinchas del fútbol argentino, desembocó también en que este jueves River Plate resolviera dejar de participar del comité. Esta contundente medida fue anunciada por el club mediante un comunicado oficial en el que pusieron en cuestión la conducción del máximo ente nacional y los mecanismos para la toma de decisiones.

En el mismo, menciona al pasar la postura del club de "consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos", pero le reconoce a la AFA su rol en la "defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro (...) y del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad". Tras hacer estas salvedades, pasa a explicar por qué optaron por alejarse del ente rector.

COMUNICADO OFICIAL Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino. Desde el año 2013, River… pic.twitter.com/HyHKl3oZte

"Entendemos que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo", señala el texto. Y detalla: "Consideramos que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que estamos acostumbrados en el funcionamiento de nuestra propia CD".

Tras poner en cuestión la transparencia de la AFA , anuncia su decisión final: "Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo". Una jugada muy fuerte por parte de River , con todo lo que implica que la haga un club de semejante peso, y que abre un escenario hasta ahora nunca visto en el fútbol argentino.

Qué implica esta decisión

River no dejará de formar parte del Comité Ejecutivo de la AFA, pero ya no asistirá más a las reuniones en las que se tomen decisiones respecto del rumbo del fútbol argentino.

El comunicado completo de River

