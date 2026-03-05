La frase de Diego Martínez sobre lo que espera del River de Coudet en el debut contra Huracán: "Sus equipos son..."

El estreno de Coudet como DT de River ya empezó a jugarse en la previa. Desde Huracán, Diego Martínez dejó un aviso sobre lo que espera del equipo del Chacho.

Diego Martínez habló antes del debut de Coudet en River y dejó una advertencia desde Huracán.

El calendario del Torneo Apertura 2026 marcaba que el estreno de Chacho Coudet en River iba a ser frente a Atlético Tucumán, pero el paro del fútbol argentino cambió los planes. Ahora el debut del entrenador será ante Huracán, el jueves 12 de marzo.

De cara a ese partido, Martínez, entrenador del Globo, comenzó a analizar lo que puede mostrar el equipo de Núñez con un nuevo cuerpo técnico, luego del final del ciclo de Marcelo Gallardo.

“Una semana larga de trabajo siempre es necesaria. Vamos a enfrentar a un rival como River, con una gran jerarquía en sus futbolistas, y todo proceso nuevo significa renovación de energías”, explicó el DT, que espera un rival diferente al que se vio en las últimas fechas del campeonato.

Eduardo Coudet fue presentado como DT de River. Eduardo Coudet fue presentado como DT de River. Foto: @River Plate De todos modos, el entrenador dejó en claro que conoce bien el estilo del Chacho y anticipó qué tipo de equipo imagina en el debut del nuevo ciclo en el Millonario.

“Uno ya lo conoce al entrenador y sabe que sus equipos son propositivos, intensos y que buscan ser protagonistas a partir del control del juego”, sentenció Martínez.