¡Escándalo en el básquet mendocino! Un experimentado jugador agredió a otro luego de un partido

La agresión, que generó todo tipo de reacciones, se dio en uno de los partidos que abrió el torneo Apertura de la Superliga de básquet mendocino. El video.

El hecho se dio una vez que terminó el partido entre Macabi y San José por la primera fecha del básquet local.

El comienzo del torneo Apertura masculino de la Superliga de básquet mendocino se vio opacado por una agresión de un jugador contra otro una vez que finalizó uno de los los encuentros de la primera fecha. Por el hecho, ahora la federación local deberá determinar si cabe alguna sanción frente a este hecho que generó un sinfín de reacciones.

El jugador en cuestión es ni más ni menos que Matías Sandes, uno de los exponentes máximos del básquet mendocino, quien atacó a Gastón Guevara, otra de las figuras a nivel local, una vez que terminó el partido entre Israelita Macabi y Unión Deportiva San José, por la jornada inaugural del primer torneo oficial de la temporada.

Sandes no estará en Turquía. Foto: web Sandes formó parte de varios planteles de las selecciones argentinas, tanto juveniles como en la mayor. Sandes, experimentado jugador mendocino de 41 años, cuenta con una extensa y exitosa carrera en el básquet argentino y mundial. Como deportista profesional vistió las camisetas de Boca, Quimsa y San Lorenzo, entre otros, además de formar parte de los planteles del Tau Vitoria, Autocid Ford Burgos y Fuenlabadra de España, Hebraica y Macabi de Uruguay y de la selección argentina. Ahora, arriesga una dura sanción.

¡Escándalo en el básquet mendocino! Un jugador agredió a otro tras un partido El hecho, del que hoy habla el mundo del básquet local, se dio una vez que sonó la chicharra final que determinó el triunfo de Macabi sobre San José por 81 a 63, en el encuentro que se jugó en el Templo Celeste. El partido, que se había desarrollado con total normalidad, finalizó con triunfo del equipo local con parciales de 23-21, 47-34 y 61-53.