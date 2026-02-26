Básquet mendocino: Conocé al primer campeón de la temporada

La U.D. San José dominó de punta a punta en el certamen y se consagró en el primer campeón de la temporada del básquet mendocino.

En la jornada decisiva del Torneo Juan Antonio Quesada, U.D. San José salió al frente desde el primer minuto y terminó consagrándose primer campeón de la temporada, con una actuación sólida y sin sobresaltos.

El equipo santo cerró el certamen con una victoria contundente por 89-50 ante Atenas Sport Club, mostrando un juego equilibrado tanto en defensa como en ataque. Con este resultado, San José ganó los tres partidos que disputó y se llevó el título con autoridad.

Durante el encuentro, San José impuso su ritmo desde el arranque y nunca permitió que su rival se acercara en el marcador. La diferencia fue creciendo rápidamente gracias al aporte colectivo y a las destacadas actuaciones de varios jugadores clave del plantel, que supieron capitalizar cada ofensiva.

Además de consagrarse campeón, el equipo se perfila como uno de los grandes candidatos de cara al próximo Apertura 2026, ratificando su crecimiento y su fuerza dentro del básquet local.