Qué obra empezó a hacer Boca en la Bombonera aprovechando el parate por el Mundial 2026

Mientras la dirigencia de Boca busca al reemplazante de Claudio Úbeda, en Brandsen 805 avanzan con una serie de mejoras para la Bombonera.

El parate por el Mundial 2026 no significa inactividad total en Boca. Aunque el plantel se encuentra licenciado y la dirigencia trabaja en la contratación de un nuevo entrenador tras la salida de Claudio Úbeda, en la Bombonera comenzaron importantes tareas de mantenimiento.

Aprovechando la pausa en la competencia oficial, el club inició trabajos sobre el campo de juego. Con maquinaria pesada, entre ellas una excavadora y un tractor, se levantaron sectores del césped para realizar mejoras en el suelo antes de avanzar con una nueva siembra de cara a la segunda parte de la temporada.

La Bombonera ya comenzó a cambiar de cara para el segundo semestre Resembrado de la Bombonera aprovechando el parate Resembrado de la Bombonera aprovechando el parate @cristoffede

Las primeras labores se concentraron en una de las zonas más delicadas del estadio: el sector cercano a los palcos. Allí, la menor exposición al sol y la presencia constante de sombra suelen dificultar el crecimiento uniforme del césped, por lo que requiere un tratamiento especial.

El calendario también favorece este tipo de intervenciones. Boca recién volverá a competir oficialmente a fines de julio, cuando dispute el playoff de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins y comience el Torneo Clausura. Ese margen de tiempo permite trabajar sin la urgencia que impone la actividad semanal.