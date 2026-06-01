Sin Mundial: el mazazo que recibió un titular de Boca tras la eliminación de la Libertadores

Un futbolista de Boca que apuntaba a jugar el Mundial 2026 con su selección quedó afuera de la nómina definitiva.

El Mundial 2026 cada vez está más cerca. En apenas 10 días, el jueves 11 de junio, la pelota comenzará a rodar en Norteamérica con el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A. Este fin de semana, las últimas selecciones que quedaban por confirmar a sus 26 convocados dieron a conocer por fin sus nóminas definitivas.

Boca Juniors, que tendrá su representante en el certamen con el llamado de Leandro Paredes a Argentina, se ilusionaba con tener algún que otro futbolista más en la Copa del Mundo. Quien tenía todas las fichas puestas era Adam Bareiro, dado sus muy buenos últimos dos semestres con las camiseta de Fortaleza y con la azul y oro. Sin embargo, no lo consiguió.

La Selección de Paraguay anunció sus 26 convocados sin Adam Bareiro La Selección de Paraguay anunció sus 26 convocados sin Adam Bareiro @Albirroja Este lunes por la mañana, la Selección de Paraguay dio a conocer la lista para su regreso a los Mundiales tras 16 años de ausencia y el flamante goleador xeneize no formó parte de la misma. Si bien había sido incluido en la prelista de 55, venía con un buen nivel y hasta contaba con el visto bueno de Gustavo Alfaro, las cuestiones físicas lo terminaron dejando afuera del certamen.

El doble desgarro en el complejo aductor y recto anterior del abdomen de su pierna izquierda que sufrió en el arranque del duelo de octavos de final del Apertura contra Huracán fue determinante. Esa dura lesión no solo lo marginó de los últimos compromisos de Boca en el semestre -lo terminaron extrañando en la eliminación de la Libertadores- sino que también terminó sepultando sus sueños mundialistas.