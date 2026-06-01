Guía total del Mundial 2026: fechas, sedes, formato y todos los cambios

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, con un formato inédito que amplía el número de selecciones participantes a 48, incrementa la cantidad de partidos a 104 y estrena reglas pensadas para optimizar el tiempo de juego, redefiniendo la experiencia del torneo para equipos y aficionados por igual.

La próxima Copa del Mundo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos . La apertura será en Ciudad de México y la final se disputará en el área de Nueva York/Nueva Jersey, en un torneo que se extenderá durante más de un mes y que obligará a mirar con atención fechas, sedes, distancias y cruces.

El partido inaugural del Mundial 2026 será el jueves 11 de junio en el estadio de Ciudad de México. Desde ese día comenzará una fase de grupos más larga que la de las ediciones anteriores, ya que habrá más selecciones y más partidos repartidos en distintas ciudades de Norteamérica.

La fase de grupos se jugará hasta el sábado 27 de junio. Después comenzará la etapa eliminatoria, que tendrá una instancia nueva antes de los octavos de final. La final será el domingo 19 de julio, por lo que el campeón tendrá que atravesar un camino más extenso que en Qatar 2022.

Ese es uno de los cambios centrales. Hasta el último Mundial, el campeón jugaba siete partidos: tres de fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. En 2026, el equipo que levante la Copa deberá jugar ocho partidos, porque se agrega una ronda de 32 equipos antes de los octavos .

image Los principales cambios a tener en cuenta para el Mundial 2026 MDZ

Las sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 también será distinto por su mapa. La organización no estará concentrada en un solo país, sino repartida entre Canadá, México y Estados Unidos. En total habrá 16 ciudades sede, con una presencia mayoritaria de Estados Unidos.

Canadá tendrá dos sedes:

Toronto

Vancouver

México tendrá tres sedes:

Guadalajara

Ciudad de México

Monterrey

Estados Unidos tendrá once sedes:

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Ángeles

Miami

Nueva York/Nueva Jersey

Filadelfia

San Francisco Bay Area

Seattle

Esa distribución hará que el Mundial 2026 tenga una escala mucho más grande que otros torneos. No solo habrá más equipos, sino también más viajes, más cambios de clima, más husos horarios y más distancias entre algunas sedes. Para los hinchas, seguir a una selección puede implicar moverse entre ciudades muy alejadas.

¿Cómo será el nuevo formato del Mundial 2026?

El gran cambio deportivo estará en el formato. El Mundial 2026 ya no tendrá 32 selecciones divididas en ocho grupos, sino 48 equipos repartidos en 12 zonas de cuatro integrantes cada una. En cada grupo, todos jugarán contra todos una sola vez.

El sistema de puntos será el mismo de siempre: tres puntos por partido ganado, uno por empate y ninguno por derrota. Al terminar las tres fechas, clasificarán los dos primeros de cada grupo. Eso dará 24 equipos clasificados a la siguiente ronda.

La novedad es que también avanzarán los ocho mejores terceros. Es decir, de los 12 equipos que terminen en la tercera posición de sus grupos, solo ocho seguirán en carrera. Los otros cuatro quedarán eliminados.

Con ese sistema, la fase de grupos tendrá más margen para la especulación y para los cálculos. Una selección que termine tercera no quedará automáticamente afuera, pero tampoco tendrá asegurada la clasificación. Todo dependerá de sus puntos, de la diferencia de gol y de lo que ocurra en los otros grupos.

grupos mundial 2026 Los grupos para el Mundial 2026 MDZ

¿Cómo se definen los ocho mejores terceros?

Para ordenar a los mejores terceros del Mundial 2026, FIFA aplicará una tabla general entre los 12 equipos que terminen en esa posición. El primer criterio será la cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos. Un tercero con más puntos quedará por encima de otro con menos.

Si hay igualdad, el segundo criterio será la diferencia de gol. Luego se mirará la cantidad de goles a favor. Si la paridad continúa, entrará en juego el puntaje de conducta del equipo, vinculado a las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Ese criterio puede ser importante. Una tarjeta amarilla resta un punto, una expulsión por doble amarilla resta tres, una roja directa resta cuatro y una amarilla más roja directa resta cinco. Por eso, en un escenario muy ajustado, la disciplina también puede definir quién sigue en el Mundial 2026 y quién queda eliminado.

Si después de todos esos criterios todavía hay igualdad, FIFA utilizará el ranking FIFA/Coca-Cola masculino más reciente. Si la igualdad continúa, se revisarán rankings anteriores hasta poder ordenar a los equipos.

El calendario completo por etapas

La fase de grupos del Mundial 2026 se jugará del jueves 11 al sábado 27 de junio. Allí se disputarán 72 partidos, ya que cada una de las 48 selecciones jugará tres encuentros.

Después llegará la primera gran novedad de la etapa final: la ronda de 32 equipos, también llamada dieciseisavos de final. Esa instancia se jugará del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio y reunirá a los 24 clasificados directos más los ocho mejores terceros.

Los octavos de final se jugarán del sábado 4 al martes 7 de julio. Luego llegarán los cuartos de final, previstos entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. Las semifinales se disputarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

El partido por el tercer puesto será el sábado 18 de julio y la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio. En total, el torneo tendrá 104 partidos, una cifra muy superior a los 64 que se jugaron en las ediciones con 32 selecciones.

¿Qué pasa si hay empate en los cruces?

Durante la fase de grupos puede haber empate, como ocurre habitualmente. En cambio, desde la ronda de 32 equipos todos los partidos deberán tener un ganador. Si un cruce termina igualado en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Si la igualdad se mantiene después del alargue, el clasificado se definirá por penales. Esa parte no cambia, pero sí cambia el camino: habrá una ronda eliminatoria más y, por eso, los candidatos tendrán menos margen para equivocarse.

Las nuevas reglas que buscarán acelerar los partidos

El Mundial 2026 también tendrá reglas pensadas para reducir pérdidas de tiempo y mejorar el ritmo de juego. Una de las principales estará relacionada con las sustituciones. Cuando se anuncie un cambio, el jugador reemplazado deberá salir del campo en un máximo de 10 segundos desde que aparezca el cartel o desde la señal del árbitro.

Si el futbolista se demora, deberá salir igual, pero su reemplazante no podrá entrar de inmediato. El suplente recién podrá ingresar en el primer corte después de que pase un minuto de juego corrido desde la reanudación. La medida busca evitar los cambios lentos, especialmente en los minutos finales.

También habrá un conteo visual de cinco segundos para saques de banda y saques de arco cuando el árbitro considere que hay demora. Si la pelota no se pone en juego al final de ese conteo, el saque de banda será para el rival. En el caso de un saque de arco demorado, se cobrará córner para el equipo contrario.

Otra regla estará vinculada a la atención médica. Si un jugador recibe asistencia dentro del campo o si su lesión obliga a detener el partido, deberá salir y permanecer afuera durante un minuto una vez que el juego se reanude. La intención es desalentar interrupciones tácticas y evitar que las lesiones fingidas corten el ritmo.

El VAR también tendrá cambios

El VAR tendrá nuevas posibilidades de intervención. Una de ellas será revisar una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta cuando esa acción derive en una expulsión. Hasta ahora, el VAR estaba más limitado en ese tipo de jugadas.

También podrá intervenir en casos de identidad equivocada, cuando el árbitro sancione al jugador o al equipo incorrecto y esa decisión termine en una amarilla o una roja para quien no correspondía. Además, las competencias podrán permitir la revisión de córners claramente mal cobrados, siempre que la revisión sea rápida y no demore la reanudación.

Estos cambios no modifican la esencia del juego, pero pueden tener impacto en partidos cerrados. En un Mundial con más equipos, más cruces y más instancias decisivas, una expulsión mal cobrada, un córner incorrecto o una demora excesiva pueden pesar mucho.

Mundial 2026, infografía Las nuevas reglas para este Mundial 2026 MDZ

¿Por qué será distinto a todos?

El Mundial 2026 será distinto por varias razones al mismo tiempo. La primera es la cantidad de equipos: pasar de 32 a 48 selecciones abre la puerta a más países y a más historias. Habrá más debutantes, más selecciones con posibilidades de competir y más partidos para seguir desde la primera semana.

La segunda diferencia es el formato. La clasificación de los mejores terceros hará que muchos grupos sigan abiertos hasta la última fecha. Una selección podrá quedar tercera y seguir con chances, pero también podrá depender de resultados de otros grupos. Eso obligará a mirar más tablas y no solo la posición dentro de una zona.

La tercera diferencia estará en el tamaño geográfico. Canadá, México y Estados Unidos no solo compartirán la organización, sino que llevarán el torneo a ciudades muy distintas entre sí. Habrá partidos en estadios enormes, en climas variados y en sedes separadas por miles de kilómetros.

La cuarta diferencia será el calendario. Con 104 partidos, el Mundial 2026 tendrá más días de competencia, más horarios y más cruces. Para los equipos, el desafío será sostener el rendimiento durante un camino más largo. Para los hinchas, la dificultad será seguir un torneo mucho más amplio.

¿Qué cambia para los hinchas?

Para los hinchas, el Mundial 2026 no será solo una cuestión deportiva. La organización en tres países hará que cada viaje requiera más planificación. No será lo mismo seguir a una selección que juegue sus partidos en una misma región que acompañar a un equipo que deba moverse entre sedes muy alejadas.

También cambiará la manera de mirar la fase de grupos. En otros mundiales, terminar tercero era quedar eliminado. Ahora, esa posición puede alcanzar para seguir en carrera, pero dependerá del rendimiento general frente a otros terceros. Por eso, la diferencia de gol, los goles a favor y hasta las tarjetas pueden terminar siendo decisivos.

El nuevo formato también puede modificar la estrategia de algunos equipos. En una fase de grupos corta, sumar cuatro puntos podría acercar mucho a una selección a la clasificación, aunque no siempre garantizará el pase. Al mismo tiempo, perder por pocos goles puede ser clave para mantenerse con chances entre los mejores terceros.

El lugar de Argentina en el Mundial 2026

Para el público argentino, el Mundial 2026 tendrá un atractivo especial porque la Selección llega como campeona vigente. Después del título conseguido en Qatar 2022, el equipo argentino volverá a disputar la Copa del Mundo en un escenario completamente diferente, con más rivales, más partidos y un formato nuevo.

Esa condición también aumenta la expectativa. Argentina no solo tendrá que superar su grupo, sino adaptarse a una competencia más larga y con una ronda eliminatoria adicional. En un torneo de ocho partidos para el campeón, el manejo físico, los viajes y la profundidad del plantel pueden ser tan importantes como el rendimiento futbolístico.

Una guía necesaria para seguir la Copa

El Mundial 2026 será una Copa con muchas capas. Tendrá más selecciones, más sedes, más partidos, una fase final ampliada y reglas pensadas para que el juego pierda menos tiempo. Por eso, entender el formato será clave para seguir el torneo desde el primer día.

La diferencia no estará solo en la cantidad de partidos. También cambiará la manera de leer cada resultado. Un empate, una goleada en contra, una tarjeta roja o un gol a favor en el cierre de un partido pueden definir no solo una posición dentro del grupo, sino también la clasificación entre los mejores terceros.

Por eso, el Mundial 2026 no será simplemente una edición más grande. Será una Copa con una lógica nueva, más larga y más exigente, que obligará a mirar el calendario, las sedes, las tablas y las reglas con más atención que nunca.