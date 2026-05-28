Uno por uno: los ocho que tendrán su bautismo de fuego con la Selección en un Mundial

Con la lista definitiva presentada por el entrenador Lionel Scaloni en los últimos minutos, se confirmó que ocho futbolistas tendrán su primera convocatoria a una Copa del Mundo con la Selección argentina .

Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina, los mediocampistas Valentín Barco y Nicolás Paz, además de los delanteros Giuliano Simeone, Nicolás González y José Manuel López.

Siendo futbolistas con diferentes contextos, algunos de ellos experimentados e incluso campeones de América con la Selección argentina y otros todavía haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional, los ocho mencionados serán parte del plantel argentino de cara al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Quedan solo 14 días para el comienzo del esperado Mundial 2026 , certamen en el que la Selección argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022, y lo hará con ocho futbolistas que gozarán de su primera convocatoria a un torneo de estas características.

Entre los seleccionados para situarse entre los palos estarán Juan Musso, el jugador más veterano entre los debutantes.

Con 32 años, y habiendo debutado en Racing en 2017, Musso necesitó de apenas una temporada como titular en “La Academia” para dar el salto al fútbol italiano.

Luego de tres buenas campañas en el Udinese, el guardameta disputó otras tres temporadas en Italia, siendo el arquero titular del Atalanta y con muy buenos números, para luego llegar al Atlético de Madrid.

En el equipo “Colchonero”, el guardameta campeón de la Copa América 2021 y la Finalissima disputó 18 partidos durante la última temporada, destacándose una gran serie en cuartos de final de la UEFA Champions League, ante el Barcelona.

Entre los defensores se encuentran dos representantes del Olympique de Marsella francés.

Por su lado, Leonardo Balerdi es una pieza fundamental e irremplazable en el club, al que llegó en 2020 y en el que ya jugó 193 partidos, mientras que Facundo Medina llegó en la última temporada y disputó 23 encuentros, tras un paso exitoso paso de cinco temporadas por el Lens, también de Francia.

En una convocatoria en la que optó por jugadores de mucha polivalencia, Lionel Scaloni seleccionó a Valentín Barco, Nicolás González y Giuliano Simeone.

Siendo los tres capaces de jugar en distintos puestos de las bandas, Barco también se destaca en el centro del campo, posición en la que tuvo una temporada destacada en el Racing de Estrasburgo.

Además, González es un jugador predilecto del entrenador, que únicamente se perdió el Mundial de Qatar por lesión pero lo acompañó en todo el proceso, y Giuliano Simeone es uno de los últimos ingresados al seleccionado, un extremo derecho que puede jugar en donde el entrenador lo necesite, con mucha velocidad y energía.

Por otra parte, nacido en España pero de familia argentina, Nicolás Paz es otro de los grandes proyectos, al igual que Barco y Simeone, que tendrán su primera experiencia mundialista.

El mediocampista surgió de las inferiores del Real Madrid y tuvo una temporada consagratoria en el Como de Italia, con 12 goles y siete asistencias, liderando al equipo a su primera clasificación histórica a la Champions League. Terminó la temporada con una lesión en el pie que lo hizo perderse algunos encuentros.

Siendo el único convocado que juega en el fútbol brasileño, el delantero José “Flaco” López, que tuvo la chance de asistir en un amistoso ante Puerto Rico, integrará la lista del próximo Mundial.

Con un perfil de centrodelantero distinto a los que ofrecen Julián Álvarez y Lautaro Martínez, siendo un “9 de área” destacado en el juego aéreo y con 1,90 metros de estatura, López se ganó la convocatoria tras convertir 14 goles y dar 10 asistencias en lo que va del año, siendo un jugador muy importante en el Palmeiras.