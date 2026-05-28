Figurita sin Mundial: quién es el único jugador argentino en el álbum que se quedó afuera
Hace poco más de un mes, Panini había "anticipado" a 18 de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026, aunque hubo un nombre que no acertó.
Hace poco más de un mes, a mediados de abril, Panini publicó su clásico álbum de figuritas para el Mundial 2026. Por cada selección, puso en cada página unos 18 jugadores de los 26 que integrarían las nóminas finales. Pero al no tener las listas definitivas, se arriesgaron a tener errores.
En cuanto a Argentina, con la convocatoria confirmada este jueves por la noche, más allá de los jugadores que no habían sido incluidos por el plantel reducido que eligieron en el álbum, apenas pudo observarse una sola diferencia respecto de los que "anticipó" la empresa italiana.
Franco Mastantuono, la única "figurita" que no irá al Mundial 2026
Se trata de Franco Mastantuono, que pese a su indiscutible talento y a estar jugando en el Real Madrid -lo que da un plus per se-, su floja temporada y los escasos minutos que sumó en el último semestre hicieron que se quedara sin un lugar en la Copa del Mundo. Algo impensado hace menos de un año, cuando fue comprado por la Casa Blanca, y que no previeron en Panini.
Por su parte hubo un total de 9 jugadores que no fueron incluidos en la página de Argentina en el álbum (8 por el espacio reducido más el vacante por la ausencia del ex River): Juan Musso, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Lisando Martínez, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Thiago Almada y José López.
El video con el que se dio a conocer la lista de 26 jugadores de Argentina
Siguiendo la tendencia de la mayoría de las selecciones, Argentina dio a conocer a sus 26 convocados mediante un video en redes sociales. El mismo contó con las actuaciones de Lionel Scaloni y el utilero Marito De Stéfano, musicalizado con el tema Tierra Zanta de Trueno y con una impronta y estética que apunta a remarcar la extensión y diversidad del territorio argentino con sus distintas provincias.