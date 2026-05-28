Figurita sin Mundial: quién es el único jugador argentino en el álbum que se quedó afuera

Hace poco más de un mes, Panini había "anticipado" a 18 de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026, aunque hubo un nombre que no acertó.

El album de figuritas pifió con con uno de los jugadores de ARgentina para el Mundial 2026.

Hace poco más de un mes, a mediados de abril, Panini publicó su clásico álbum de figuritas para el Mundial 2026. Por cada selección, puso en cada página unos 18 jugadores de los 26 que integrarían las nóminas finales. Pero al no tener las listas definitivas, se arriesgaron a tener errores.

En cuanto a Argentina, con la convocatoria confirmada este jueves por la noche, más allá de los jugadores que no habían sido incluidos por el plantel reducido que eligieron en el álbum, apenas pudo observarse una sola diferencia respecto de los que "anticipó" la empresa italiana.

Franco Mastantuono, la única "figurita" que no irá al Mundial 2026 Franco Mastantuono Selección Argentina Franco Mastantuono estaba en el álbum de figuritas, pero finalmente no fue convocado. @franco.mastantuono Se trata de Franco Mastantuono, que pese a su indiscutible talento y a estar jugando en el Real Madrid -lo que da un plus per se-, su floja temporada y los escasos minutos que sumó en el último semestre hicieron que se quedara sin un lugar en la Copa del Mundo. Algo impensado hace menos de un año, cuando fue comprado por la Casa Blanca, y que no previeron en Panini.

Por su parte hubo un total de 9 jugadores que no fueron incluidos en la página de Argentina en el álbum (8 por el espacio reducido más el vacante por la ausencia del ex River): Juan Musso, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Lisando Martínez, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Thiago Almada y José López.