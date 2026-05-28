El bombazo de la lista: Franco Mastantuono no fue convocado al Mundial 2026 con la Selección argentina

Es oficial: Lionel Scaloni decidió dejar afuera a Franco Mantantuono de la nómina de 26 para la Copa del Mundo. Los detalles.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026. Apriori se pensaba que sería anunciada este viernes 29 de mayo, aunque finalmente se hizo pública este jueves 28. En las horas previas a que se haga oficial, se confirmó lo que sería una de las grandes ausencias dentro de la nómina: Franco Mastantuono no estará entre los 26 convocados.

Mastantuono no jugará el Mundial 2026: Scaloni lo dejará afuera de la lista definitiva Si bien la ausencia de la joya ex River se barajaba como una posibilidad concreta, la confirmación de su ausencia la dio el periodista Gastón Edul y no deja de ser impactante dado a que se trata de un futbolista que hace menos de año fue transferido al Real Madrid en una cifra récord para el fútbol argentino. Sin embargo, su escasa continuidad en el club más exigente del mundo le terminó costando carísimo al pibe de 18 años.

"El criterio es el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así y estamos tomando los recaudos", había dicho Scaloni hace algunas horas en diálogo con DSports, un mensaje que siempre repitió puertas adentro y que ahora queda reflejado más que nunca.

Franco Mastantuono vs Marsella Golpazo para Mastantuono: Scaloni lo dejó afuera de la lista para el Mundial. EFE La primera señal de que Mastantuono estaba perdiendo terreno en la Selección fue en la última fecha FIFA de marzo, cuando el cuerpo técnico lo citó a último momento para los amistosos ante Mauritania y Zambia pese a no haberlo incluido en la primera lista por cuestiones meramente futbolísticas. Como esa situación no mejoró y continuó sin protagonismo en España, al DT campeón del mundo no le quedó otra que bajarlo del avión para la Copa del Mundo.

Los dos jugadores que ttenía grandes chances y se metieron entre los convocados Otro factor clave terminó siendo la fuerte competencia interna: hay un cúmulo de jugadores que llegan en un gran momento y pelean por los últimos lugares de la lista definitiva. Dentro de ese selecto grupo, los que picaban en punta para meterse entre los 26 eran Giovanni Lo Celso, el volante del Betis y uno de los referentes históricos de la Scaloneta, y Valentín Barco, que viene de un campañón con el Racing de Estrasburgo de Francia.