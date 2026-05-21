El renovado plan de Mourinho en el Real Madrid: qué hará con Mastantuono y los dos argentinos en carpeta

Después de una temporada sin títulos, el Real Madrid se prepara para una profunda reconstrucción y, en España, aseguran que José Mourinho está cada vez más cerca de regresar al club . Según trascendió en distintos medios europeos, el entrenador portugués pretende encarar una fuerte renovación del plantel con hasta seis incorporaciones y varias salidas importantes en el próximo mercado de pases.

Dentro de ese escenario aparece el nombre de Franco Mastantuono . El juvenil argentino perdería terreno en el nuevo proyecto deportivo debido al regreso de Endrick y de Nico Paz , quien volvería tras su préstamo en Como 1907 mediante una cláusula de recompra cercana a los nueve millones de euros. La intención del Madrid sería ceder a préstamo al volante argentino para que pueda sumar continuidad y experiencia en otro equipo.

Mastantuono podría irse del Real Madrid en el próximo mercado de pases.

El rediseño ofensivo también incluiría una nueva función para Endrick, que pasaría a ocupar el sector derecho del ataque, una posición en la que habría mostrado evolución durante su etapa reciente en Francia. Ese movimiento reduciría todavía más las posibilidades de Mastantuono de tener minutos en el primer equipo.

En paralelo, otro argentino aparece como objetivo prioritario para reforzar el plantel: Enzo Fernández . El mediocampista de Chelsea FC sería uno de los apuntados para fortalecer una zona que Mourinho considera clave junto a la defensa, sectores donde el club planea realizar la mayor inversión económica.

Enzo Fernández Chelsea Enzo Fernández, el argentino que Mourinho quiere en su Real Madrid. EFE

Enzo Fernández y Nico Paz, los dos argentinos que Mourinho quiere en el Madrid

La reestructuración también alcanzaría a varios referentes del actual plantel. Según la prensa española, habría hasta diez futbolistas transferibles de cara al próximo mercado. Entre los nombres más resonantes aparecen Eduardo Camavinga y Federico Valverde, dos piezas fundamentales de las últimas temporadas.

La lista de posibles salidas incluiría además a Dani Ceballos, Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Fran García y hasta Vinícius Júnior. Sobre el brasileño, incluso, trascendió que el club intentaría venderlo en este mercado y que, en caso contrario, no avanzaría con una renovación más allá de 2027.

Con Mourinho cada vez más cerca del banco del Santiago Bernabéu, el Real Madrid parece decidido a iniciar una transformación profunda, con movimientos que podrían modificar por completo la estructura del plantel para la próxima temporada.