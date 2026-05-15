La sorpresiva frase de José Mourinho mientras negocia con el Real Madrid: "No quise verla ni analizarla"

La crisis que atraviesa el Real Madrid provocó varias grietas dentro del club. Tras la insólita pelea entre Valverde y Tchouámeni, ahora se sumó el tremendo ida y vuelta entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa post victoria del conjunto blanco ante el Real Oviedo por la Liga de España.

Ante este pésimo presente y con una situación delicada, la dirigencia del Merengue tiene decidido sustituir al técnico español cuando acabe la temporada y el principal apuntado es un viejo conocido de la casa: José Mourinho , actual DT del Benfica .

No obstante, su llegada no será sencilla debido a que The Special One tiene contrato con las Águilas hasta junio de 2027, pero en las últimas semanas surgió el rumor de que sus agentes ya estaban negociando su posible arribo a la Casablanca. Ante estas noticias, Mou fue consultado sobre su posible llegada al Madrid en conferencia de prensa y allí lanzó una sugestiva frase que llamó la atención de todos.

"Recibí una oferta de renovación de contrato. Se la entregaron a mi agente. No quise verla, enterarme de ella ni analizarla", lanzó. De todas formas, no la descarto por completo: "Solo lo haré a partir del domingo".

La decisión del entrenador de tomarse un tiempo antes de dar una respuesta definitiva no fue improvisada. El calendario marca una parada determinante para el Benfica, que se jugarán mucho frente a Estoril en una nueva jornada de la Primeira Liga: "Las dos últimas semanas del campeonato no son para pensar en el futuro. Son para pensar en la misión que teníamos, que era hacer el milagro de quedar en segundo lugar", remarcó.

image La sugestiva frase de José Mourinho en medio de los rumores que lo vinculan en el Real Madrid. X @slbenfica_en

Por último, José Mourinho negó haber tenido contactos con las autoridades del Merengue y se mostró respetuoso con su actual institución sobre la recta final de la temporada: “Nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme, pero si me lo hubieran dicho, habría respondido exactamente lo mismo", cerró.