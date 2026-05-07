Aseguran que Florentino Pérez tuvo una videollamada con el principal candidato a DT del Real Madrid: quién es

Medios españoles aseguran que Florentino Pérez tuvo una llamada con el principal candidato a dirigir al Merengue la próxima temporada. ¿Quién es?

El futuro de Álvaro Arbeloa al frente de Real Madrid atraviesa momentos de incertidumbre. Una temporada marcada por la irregularidad, los conflictos internos y la ausencia de títulos importantes encendió las alarmas en la dirigencia del club, que ya comenzó a analizar posibles alternativas para conducir el proyecto deportivo de cara al próximo ciclo.

En ese contexto, volvió a aparecer un nombre con fuerte peso propio en la historia reciente de la institución: José Mourinho. El experimentado entrenador portugués, que dejó una huella imborrable durante su paso por el conjunto merengue, asoma nuevamente como uno de los principales candidatos que evalúa la cúpula encabezada por Florentino Pérez.

Aseguran que Florentino Pérez tuvo una videollamada con José Mourinho Aunque semanas atrás el propio Mourinho había desmentido públicamente cualquier tipo de acercamiento con la dirigencia madrileña, desde España trascendió que recientemente mantuvo una extensa videollamada con el presidente del club. Según distintos medios europeos, la conversación se prolongó durante más de una hora y sirvió para comenzar a delinear posibles condiciones de un eventual regreso.

josé mourinho Aseguran que Florentino Pérez tuvo una videollamada con José Mourinho, el principal candidato a DT del Real Madrid. Shutterstock

De acuerdo a lo informado por Mundo Deportivo, el actual técnico de Benfica planteó una serie de exigencias antes de aceptar cualquier propuesta formal. Entre ellas, solicitó un contrato de dos temporadas y la incorporación de un portavoz institucional que se encargue de las cuestiones mediáticas relacionadas con el club, evitando así quedar expuesto públicamente en situaciones conflictivas.