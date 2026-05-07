Lo bueno y lo malo de la clasificación histórica de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia sigue viviendo un sueño inolvidable en su primera participación en la Copa Libertadores. La Lepra logró clasificarse a los octavos de final con dos fechas de anticipación tras igualar 1 a 1 frente a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas y se transformó en una de las grandes sorpresas del continente, demostrando personalidad y orden ante uno de los gigantes.

El equipo de Alfredo Berti volvió a demostrar personalidad, orden y carácter ante uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Con tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro partidos, el Azul del Parque construyó una campaña histórica que ilusiona a todo Mendoza.

La gran noticia para Independiente es que el equipo dejó de ser una sorpresa aislada y se convirtió en un rival serio para cualquiera. La Lepra logró competir de igual a igual frente a equipos con muchísimo más presupuesto y experiencia internacional.

La histórica victoria en el Maracaná frente a Fluminense y la clasificación anticipada a octavos marcaron un antes y un después para el club mendocino, que hoy aparece entre los mejores equipos del continente.

Además, el equipo encontró una identidad clara. Independiente sabe cómo jugar estos partidos: orden defensivo, intensidad, sacrificio colectivo y una efectividad enorme en ataque.

Futbolistas como Tomás Bottari, Sebastián Villa, Alex Arce y Florentín vienen sosteniendo niveles muy altos y fueron piezas fundamentales para construir esta campaña inolvidable.

Otro punto clave es la fortaleza mental del grupo. Incluso en partidos complejos, el equipo mantuvo la concentración y mostró personalidad para sostener resultados importantes.

inspector afa2 Policía Científica se hizo presente en el Malvinas tras la muerte de un inspector de la AFA. ALF PONCE MERCADO/MDZ

Lo malo: el desgaste y una tragedia que golpeó la noche

No todo fue felicidad en Mendoza. En lo futbolístico, el equipo volvió a sentir el desgaste físico sobre el cierre del encuentro y dejó escapar una victoria que parecía controlada tras el gol de Alex Arce. El empate de Kennedy sobre el final dejó una sensación amarga en un partido donde la Lepra había hecho gran parte del trabajo.

Además, la doble competencia empieza a exigir cada vez más a un plantel que viene acumulando muchos minutos entre Libertadores y torneo local, donde ahora deberá afrontar los playoffs frente a Unión.

Pero la peor noticia de la noche llegó fuera de la cancha. Un inspector que formaba parte del operativo organizativo del encuentro falleció en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas.

Según las primeras informaciones, el hombre sufrió una descompensación mientras se encontraba en la rampa principal de ingreso al estadio. Fue asistido rápidamente por personal médico presente en el lugar, que intentó reanimarlo durante varios minutos, aunque lamentablemente no logró salvarle la vida.

La noticia generó conmoción entre quienes trabajaban en el operativo y terminó empañando una jornada que, desde lo deportivo, quedará para siempre en la historia de Independiente Rivadavia.

La Lepra hizo historia y sigue soñando en grande. Pero una noche inolvidable también dejó espacio para la tristeza.