Independiente Rivadavia quedó a minutos de igualar una marca histórica que nadie consigue desde 1968

Independiente Rivadavia estuvo cerca de una marca histórica en la Copa Libertadores, un logro que no se veía desde hace más de 55 años.

El empate sobre el final ante Fluminense dejó sensaciones encontradas en Independiente Rivadavia. La Lepra celebró una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero al mismo tiempo se quedó con la espina de haber dejado escapar una marca que muy pocos equipos argentinos pudieron alcanzar.

La Lepra estuvo muy cerca de sumarse a ese selecto lugar. Había hecho casi todo bien frente a Fluminense: controló el partido durante largos pasajes, golpeó con Alex Arce y defendió la ventaja con personalidad. Sin embargo, el gol de Kennedy en el cierre terminó privando al conjunto mendocino de un récord histórico. Más allá de eso, el presente de Independiente Rivadavia sigue siendo extraordinario.

Independiente Rivadavia cerca de una marca histórica La marca pertenece al histórico Estudiantes de La Plata de Osvaldo Zubeldía, que sigue siendo el único club argentino en ganar sus primeros cuatro partidos internacionales oficiales. Aquella hazaña quedó grabada para siempre en la historia del continente y todavía nadie pudo repetirla.

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La Lepra estuvo muy cerca de sumarse a ese selecto lugar. Había hecho casi todo bien frente a Fluminense: controló el partido durante largos pasajes, golpeó con Alex Arce y defendió la ventaja con personalidad. Sin embargo, el gol de Kennedy en el cierre terminó privando al conjunto mendocino de un récord histórico.