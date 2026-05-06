Zonda en Mendoza: ¿corre riesgo el partido de Independiente Rivadavia y Fluminense?

El partido de Independiente Rivadavia ante Fluminense está en duda ya que este miércoles, Mendoza está bajo alerta meteorológica por viento Zonda y muchos hinchas comenzaron a preguntarse si el encuentro puede verse afectado por las condiciones del tiempo.

El cruce está previsto para las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas, donde la Lepra recibirá al equipo brasileño por la Copa Libertadores. Hasta el momento no hay una comunicación oficial que indique una suspensión o una modificación del horario, por lo que el partido se mantiene según lo programado.

La preocupación apareció porque el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el viento Zonda podía llegar al llano durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, esa situación no se dio de esa manera en el Gran Mendoza, donde la mañana avanzó sin ráfagas de aire caliente en buena parte del área metropolitana. Por eso, el seguimiento de la jornada no puede apoyarse en un solo pronóstico, sino también en la evolución real de las condiciones y en otros modelos meteorológicos .

El primer parte que comunicó el SMN indicaba que el viento zonda llegaría en las primeras horas de la mañana mendocina.

Según el alerta del SMN, el área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. El organismo advirtió que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas. La advertencia se mantiene durante buena parte de la jornada y se extendería hasta la noche.

El alerta impactó en otras actividades de la provincia. La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales en el Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael, una medida que aumentó la preocupación entre los hinchas que tenían previsto ir al estadio.

De todos modos, en eventos como el Zonda los horarios pueden variar y no siempre coinciden con exactitud con la primera estimación. Si se tomara únicamente la primera estimación del SMN, el viento caliente ya podía esperarse desde temprano en el Gran Mendoza, algo que no ocurrió durante la mañana.Por eso es importante mirar más de una fuente y seguir la evolución hora por hora, especialmente en una jornada con un partido de gran convocatoria.

image Según el pronóstico Windy, el viento Zonda llegará pasada las 16.

Otros pronósticos ubican el ingreso más fuerte de las oleadas de viento caliente en el Gran Mendoza cerca de las 16. Desde ese momento, el fenómeno podría extenderse hasta alrededor de las 22, aunque con los picos de mayor intensidad entre las 17 y las 20. En ese escenario, hacia la hora del partido las ráfagas podrían llegar con menor fuerza o ya en retroceso.

Qué puede pasar cerca de la hora del encuentro

Por ahora, el partido de Independiente Rivadavia y Fluminense no corre riesgo de manera oficial. La clave estará en cómo evolucione el viento durante la tarde y en las condiciones reales que se registren cerca del Malvinas Argentinas, tanto por la visibilidad como por la seguridad en los alrededores del estadio.

Para los hinchas de la Lepra, el dato más importante es que el horario del encuentro podría coincidir con un momento en el que las ráfagas ya estén mermando. De todos modos, la recomendación es seguir los comunicados oficiales del club, de Conmebol y de los organismos provinciales, ya que cualquier decisión dependerá de la situación concreta que se registre durante las próximas horas.