Flor Bertotti confirmó un show mágico y nostálgico en Mendoza como parte de "Otra vuelta tour": fecha, lugar y entradas

Tras muchos meses de espera, la ex protagonista de Floricienta de Cris Morena llegará a la provincia de Mendoza con un show que todos sus fans pidieron.

Antonella Ramírez

La ex Floricienta llegará a Mendoza en septiembre. / Archivo

Florencia Bertotti ha vuelto a provocar locura total luego de muchos años de haber sido parte de una de las tiras más reconocidas de Cris Morena. Fue Floricienta y llegó a lo más profundo del corazón de los niños que actualmente ya son jóvenes adultos y nunca más salió de ahí.

Flor Bertotti. Foto: Gentileza prensa
Flor Bertotti se mostró muy contenta por pasar por Mendoza con su gira.

En el año 2024 agotó decenas de fechas de su nuevo show en el Movistar Arena de Buenos Aires y tuvo noches junto a sus fans desde septiembre a diciembre. Este estadio cerrado quedó tan pequeño que luego pasó por el Estadio Único de la Plata para volver a romperla; sin embargo, una gran cantidad de fanáticos mendocinos se quedaron afuera de este evento hasta hoy.

Cuándo llega Flor Bertotti a Mendoza

La fecha elegida es el 19 de septiembre en el Arena Maipú.

A través de sus redes sociales, Bertotti dio a conocer que el próximo 19 de septiembre de este 2026 llegará al Arena Maipú Stadium con un recital que llenará de nostalgia y magia a toda una provincia. Las entradas para el evento estarán disponibles a la venta a partir de este miércoles 6 de mayo a las 16 horas en la página web de Ticketek.

"Les dije que tenia novedades y estaba muy contenta pero todavía no podía decir nada porque no tenía los flayers para compartir", comentó iniciando un video que compartió en sus redes sociales. Solo algunos segundos despúes, Flor Bertotti confirmó: "Vamos a ir a Mendoza y a Rosario, no lo puedo creer, no saben la alegría que me da porque no saben la cantidad de mensajes que me mandaban...".

Imagen de uno de los tantos shows que dio en Argentina.

