Gimena Accardi confesó la fuerte decisión que tomó a un año de su separación con Nicolás Vázquez: "Apagué..."

La actriz pasó por los sillones de Mario Pergolini en Otro día perdido y con total sinceridad, habló del proceso de ruptura con su expareja: los detalles.

A casi un año de la separación que sacudió al mundo del espectáculo, Gimena Accardi decidió romper el silencio y hablar a corazón abierto sobre cómo transitó uno de los momentos más difíciles y expuestos de su vida personal. En una entrevista concedida a Mario Pergolini para Otro Día Perdido, la actriz detalló el peso de la mirada pública y las estrategias que debió implementar para no salir lastimada.

El asedio mediático y la constante especulación sobre el final de su relación de 18 años con Nicolás Vázquez la llevaron a tomar una postura drástica. Al ser consultada sobre cómo manejó ese altísimo nivel de exposición, Accardi confesó que la situación le resultó verdaderamente abrumadora y la obligó a desconectarse por completo del mundo exterior.

"Apagué todo" Embed - Gimena Accardi

"Yo apagué todo, sinceramente. Nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas", relató la actriz, dejando en claro que prefirió el aislamiento antes que consumir el constante flujo de información sobre su vida privada.

La decisión de aislarse no fue casual, sino una medida de autoprotección profundamente meditada. Accardi explicó que eligió no ver absolutamente nada por su propia salud mental, consciente del daño que le generaría el tratamiento del tema en los medios de comunicación. "Sabía que si lo veía realmente me iba a arruinar. En ese sentido soy una persona con mucho análisis, conozco mis límites y mis debilidades", sentenció con total franqueza.