Moria Casán brilla en "Cuestión de Género", una comedia filosa y transgresora

El teatro, particularmente el Metropolitan en calle Corrientes, vino a poner sobre la mesa temas incómodos con una propuesta que combina figuras de peso, humor ácido y un texto que no esquiva la controversia. En ese escenario, donde conviven grandes nombres y apuestas ambiciosas, “Cuestión de Género” se instala como una de las obras más atractivas de la cartelera actual. Con Moria Casán y Jorge Marrale al frente, la comedia logra captar la atención desde el primer momento y sostenerla con inteligencia y ritmo.

La historia presenta a un matrimonio que lleva más de 30 años juntos. Él, un político en plena campaña electoral, construye su imagen pública en base al apoyo a las minorías. Ella, una mujer exitosa, recibe un diagnóstico médico adverso que sacude la aparente estabilidad familiar. Con una hija adoptada en el medio, el equilibrio empieza a resquebrajarse cuando la enfermedad y una noticia inesperada sacan a la luz secretos que estaban cuidadosamente ocultos.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 21.10.19 Momento previo a que comience la obra "Cuestión de Género". Camilo Khoury. Lo interesante de la obra es cómo, a través de diálogos tan desopilantes como filosos, se va construyendo una tensión que oscila entre la risa y la incomodidad. No es solo una comedia para pasar el rato: hay una intención clara de interpelar al espectador. La hipocresía, las dobles caras, la conveniencia y el amor incondicional aparecen como ejes que atraviesan toda la trama, generando una experiencia que deja resonando preguntas más allá del teatro.

Moria Casán deslumbra en su papel como "Jade" En ese contexto, el trabajo de Moria Casán es, sin exagerar, magnético. Su interpretación de “Jade” parece hecha a su medida: domina el escenario con una naturalidad absoluta, imprime su sello personal en cada línea y logra una conexión directa con el público. Cada gesto, cada pausa y cada remate están cargados de intención. Por su parte, Jorge Marrale no se queda atrás y construye un personaje sólido, con matices, que se potencia en el ida y vuelta constante con Casán. Juntos generan una química que se traduce en escenas memorables.