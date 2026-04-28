Moria Casán liquidó por completo a los Premios Martín Fierro de la Moda y aseguró que hubo injusticia: los motivos

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda todavía sigue echando humo, y no precisamente por el glamour de los invitados. En su ciclo La mañana con Moria, la lengua karateca más famosa del país se puso sacada al analizar lo que dejó la ceremonia y no dejó títere con cabeza.

Fiel a su estilo directo, Moria Casán puso el foco en lo que considera un error garrafal de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA): el ninguneo sistemático a Flor de la V.

Para la conductora, que su colega se haya ido con las manos vacías es algo que la hizo enojar por completo con toda la organización y el evento en sí.. "Me pareció una injusticia total", sentenció Moria, destacando que Flor mantiene un estándar estético diario en su programa que pocos pueden sostener.

Flor de la V recibió el apoyo incondicional de la "One", quien destacó su vigencia estética en la televisión diaria.

Según Casán, no se trata solo de ponerse un vestido caro, sino de la coherencia entre el pelo, el maquillaje y los zapatos, un pack completo que la conductora de Intrusos maneja a la perfección. "Flor, te recontra banco", disparó la One, dejando en claro que para ella la verdadera referente de la moda quedó fuera del radar de Luis Ventura.

flor de la v martin fierro (3) Susana Giménez se mostró incómoda durante la ceremonia y se retiró apenas obtuvo su reconocimiento. Instagram @martinfierrodelamoda

Mientras Moria repartía estocadas verbales, el panelista Gustavo Méndez sumó leña al fuego relatando el minuto de mayor tensión en el salón. Susana Giménez, la invitada de honor, ejecutó una "bomba de humo" digna de una película de espionaje. Ni bien recibió su estatuilla, la diva le hizo un reclamo público a Ventura por la falta de brillantes en el diseño del trofeo y se retiró del evento sin mirar atrás.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro de la Moda 2026.

Acompañada por su hija Mecha y su vestuarista, Marcela, la Su se mandó a mudar apenas terminó su participación, dejando un vacío que se sintió en toda la sala. Cuando la diva notó que la noche se extendía más de lo previsto, decidió que su tiempo valía más que cualquier aplauso final.