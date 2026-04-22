Moria Casán se dio el lujo de poder entrevistar a Jésica Cirio , quien se apartó de los medios de comunicación cuando estalló el escándalo con Elías Piccirillo. La modelo anunció que será madre y ese fue el disparador para la charla con la conductora de El Trece.

Jésica se encuentra en pareja con Nicolás Trombino, un empresario que es dueño de un supermercado mayorista de Buenos Aires. Ambos serán padres nuevamente y la exconductora de Telefe se mostró feliz en el ciclo de La One.

Fiel a su estilo picante y directo, Moria Casán le consultó por el supuesto embarazo de Sofía Clerici , quien subió un cochecito de bebé a sus historias posteriormente al anuncio que ella había realizado: "¿Viste el cochecito de la Clerici? Como que está esperando un bebé... ".

Moria Casán le preguntó a Jésica Cirio por el supuesto embarazo de Sofía Clerici y la respuesta fue tajante

"No, no, no. No voy a hablar de eso. Por favor, no quiero", sentenció Jésica Cirio luego de que la pregunta de Moria la sorprendió por completo. Luego de esto, la conductora despidió a la modelo, agradeciéndole por su tiempo.

El posteo de Sofía Clerici que encendieron rumores de embarazo

Captura de pantalla 2026-04-22 145341 La publicación que disparó la pregunta de Moria Casán a Jésica Cirio. Foto: Instagram / @sofiaclericiok.

Jésica Cirio se encuentra pasando sin dudas el momento más feliz de este año junto a su pareja y será madre de un varoncito. Según sus propias declaraciones, ya se encuentra de tres meses y tanto ella como Nicolás Trombino están muy contentos.