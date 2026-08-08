María Valenzuela reveló la desgarradora conversación que tuvo con la madre de Ernestina Pais

María Valenzuela abrió su corazón tras la muerte de Ernestina Pais y reveló la charla inolvidable que tuvo con la madre de la periodista.

A poco más de un mes de la muerte de Ernestina Pais, María Valenzuela abrió su corazón y recordó el profundo vínculo que las unía. En una entrevista con Pronto, la actriz habló del lugar que ocupaba la conductora en su vida y confesó que todavía atraviesa el duelo por su partida.

La charla surgió cuando el periodista Nico Peralta le preguntó si tenía amistades dentro del ambiente artístico. "Sí, tengo amigos y hermanos. Soy hija única, entonces hay amigos que los he adoptado como hermanos y me han adoptado como hermana", contestó la artista. Al ser consultada sobre quiénes integran ese círculo más íntimo, no dudó en mencionar a Ernestina Pais.

La actriz le decía a Pais "mi sister". Instagram Mariavalenzuelaok. "Ernestina Pais, mi sister, que todavía estoy haciendo el duelo. Después te puedo nombrar a Claudia Cárpena, Paula Carré y tengo muchos otros amigos. Claudia es otra hermana de toda la vida porque nos conocemos desde chiquitas", reconoció Valenzuela.

La actriz también recordó cómo nació esa amistad, que con el paso del tiempo se transformó en un vínculo de hermandad. "En una gira de teatro y en muy poco tiempo nos dimos cuenta de que éramos algo más que amigas; éramos hermanas y entonces nos llamábamos 'sister'. Le decía: 'Sister tal cosa, sister tal otra'. En muy poco tiempo se armó esa hermandad, que era genuina y hermosa. Ernestina era compinche y, como le escribí en la dedicatoria que le puse en Instagram, ella era un sol, una luna y un manojo de estrellas que iluminaban mi vida. Estábamos la una para la otra: lo que necesitaba una, la otra salía corriendo a socorrerla", expresó la actriz.

La artista también contó cómo fue la charla que tuvo con Milka, la mamá de la comunicadora. Instagram Ernepais Durante la entrevista, Valenzuela también contó que volvió a comunicarse con Milka, la madre de Ernestina, después de despedir a la conductora.