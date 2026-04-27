¿Qué pasó entre Iván de Pineda y Florencia de la V? Moria Casán filtró lo que ocurrió entre ellos en el Martín Fierro de la Moda

Este lunes, distintos programas pusieron la lupa sobre los looks de los famosos en los Premios Martín Fierro de la Moda , que se realizaron el domingo 26 de abril. Pero más allá del análisis fashionista, también salieron a la luz algunos comentarios picantes.

En La mañana con Moria, Moria Casán no se guardó nada al opinar sobre el outfit de Susana Giménez, a quien comparó con "Mamá Cora" por el calzado que eligió para la gala.

Valeria Mazza y de Pineda fueron los conductores del evento.

Valeria Mazza e Iván de Pineda en los Premios Martín Fierro de la moda

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención del programa fue la revelación de una situación inesperada que, según la diva, ocurrió durante la ceremonia.

Se trató de un comentario al pasar que involucró a Iván de Pineda y Florencia de la V, y que no habría caído del todo bien.

Florencia de la V en los Premios Martín Fierro de la moda El increíble look de la conductora en la gala. RS Fotos.

"Iván le dijo a Florencia 'vos que siempre estás montada' y ella lo miró raro, como que no le gustó eso que le dijo. Lo noté de esa manera. Fue raro que lo dijera él, que es un muchacho siempre tan regio. No sé, fue extraño, fue como un comentario muy... muy hetero", contó Moria.