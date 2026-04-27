Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda: quién se llevó el Oro
Conocé a todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda, incluyendo quién fue la figura que se llevó la tan esperada estatuilla de oro.
Los Martín Fierro de la Moda finalmente se desarrollaron en los estudios de Telefe y contó con la presencia de enormes figuras vinculadas al ambiente. Para el final quedó el galardón mayor y en esta nota te contamos quién se llevó cada terna.
Luis Ventura, presidente de APTRA, abrió la ceremonia: "Buenas noches a toda la gente que está presente. Antes de comenzar le quiero mandar un beso muy grande a la señora Mirtha Legrand que se que está mejor".
Así anunciaron el Martín Fierro de Oro
Quien se quedó con el tan esperado Martín Fierro de Oro fue nada más y nada menos que Juana Viale. La conductora se mostró muy feliz de poder obtener la estatuilla y comentó que "gracias, no me lo esperaba en lo mas mínimo. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan tener una madre laburadora".
Los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026:
Martín Fierro de Oro
Juana Viale
Mejor Influencer De Moda
Zaira Nara
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino En Streaming
Momi Giardina (Telefe - Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo En Redes
Carolina Pampita Ardohain
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario
Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)
Yanina Latorre (SQO)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal
Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
Juana Viale (Almorzando Con Juana)
Teté Coustarot (Argentina De Película)
Josefina China Ansa (Lado V)
Mejor Estilo En Conducción Masculina
Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
Ivan De Pineda (Pasapalabra)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel De Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
Sol Pérez (Gran Hermano)
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (DDM)
Lizardo Ponce (SQP)
Gastón Trezeguet (GH)
Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Mónica Antonópulos (Menem)
Julieta Zylberberg (Yiya)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor Con Mejor Estilo En Ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino En Big Show
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)
Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino En Big Show
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor Diseñador/a Moda Femenina
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/a
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
Mejor Peluquero
Max Jara
Mauro Max De Brito
Facu Díaz
Cristian Rey
Mejor Estilista
Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
Nuevo Talento De La Moda
Valentina Schuchner
Luz Ballesteros
Anushka Elliot