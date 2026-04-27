Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda: quién se llevó el Oro

Los Martín Fierro de la Moda finalmente se desarrollaron en los estudios de Telefe y contó con la presencia de enormes figuras vinculadas al ambiente. Para el final quedó el galardón mayor y en esta nota te contamos quién se llevó cada terna.

Luis Ventura, presidente de APTRA, abrió la ceremonia: "Buenas noches a toda la gente que está presente. Antes de comenzar le quiero mandar un beso muy grande a la señora Mirtha Legrand que se que está mejor".

Martín Fierro de la Moda: quién se llevó el Oro

Quien se quedó con el tan esperado Martín Fierro de Oro fue nada más y nada menos que Juana Viale. La conductora se mostró muy feliz de poder obtener la estatuilla y comentó que "gracias, no me lo esperaba en lo mas mínimo. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan tener una madre laburadora".

Los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026:

Martín Fierro de Oro

Juana Viale

Captura de pantalla 2026-04-27 075649 Juana Viale se quedó con el Martín Fierro de Oro. Foto: captura de video / Telefe.

Mejor Influencer De Moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

Momi Giardina (Telefe - Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo En Redes

Carolina Pampita Ardohain

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario

Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)

Yanina Latorre (SQO)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)

Juana Viale (Almorzando Con Juana)

Teté Coustarot (Argentina De Película)

Josefina China Ansa (Lado V)

Mejor Estilo En Conducción Masculina

Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)

Ivan De Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel De Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

Sol Pérez (Gran Hermano)

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (GH)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)

Wanda Nara (Masterchef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino En Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/a Moda Femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz

Cristian Rey

Mejor Estilista

Mariana García Navarro - Nacho García Rocha

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Nuevo Talento De La Moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot