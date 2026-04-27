Quién fue la más fina y la más espectacular de los Martín Fierro de la Moda

En la nota, todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2025, la galería de fotos y las dos encuestas para que elijas vos a la más fina y al look más impactante.

No te pierdas la galería de fotos y las dos encuestas, al final de la nota.

En una noche colmada de brillos, texturas, colores y fashionistas, Telefe presentó la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda 2025, que entregó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Con más de 300 invitados en la gala, las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del suceso del año de la moda argentina, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillaron en la pantalla.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 11.02.47 PM (14) Susana fue la diva indiscutida del Martín Fierro de la moda 2025.

La gran noche de la moda argentina comenzó con una alfombra roja impactante por la que desfilarán los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. En la ceremonia principal se vivieron grandes homenajes: a Susana Giménez como ícono de la moda con un desfile en su honor, y a los diseñadores Adrián Appiolaza y Jessica Trosman, por su trayectoria.

MDZ seleccionó a las 16 celebridades que portaron los looks de los que más se habló en redes sociales, y organizó dos encuestas, al final de esta nota, para que vos elijas ganadores: en la primera debes premiar al look más espectacular, y en la segunda, al look más elegante. ¡No te pierdas la galería de fotos y la posibilidad de votar, más abajo!