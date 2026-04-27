Quién fue la más fina y la más espectacular de los Martín Fierro de la Moda
En la nota, todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2025, la galería de fotos y las dos encuestas para que elijas vos a la más fina y al look más impactante.
En una noche colmada de brillos, texturas, colores y fashionistas, Telefe presentó la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda 2025, que entregó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.
Con más de 300 invitados en la gala, las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del suceso del año de la moda argentina, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillaron en la pantalla.
La gran noche de la moda argentina comenzó con una alfombra roja impactante por la que desfilarán los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. En la ceremonia principal se vivieron grandes homenajes: a Susana Giménez como ícono de la moda con un desfile en su honor, y a los diseñadores Adrián Appiolaza y Jessica Trosman, por su trayectoria.
MDZ seleccionó a las 16 celebridades que portaron los looks de los que más se habló en redes sociales, y organizó dos encuestas, al final de esta nota, para que vos elijas ganadores: en la primera debes premiar al look más espectacular, y en la segunda, al look más elegante. ¡No te pierdas la galería de fotos y la posibilidad de votar, más abajo!
Estos fueron los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026
Martín Fierro de la Moda de Oro
- Juana Viale
Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal
- Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando Con Juana) (Ganó)
- Teté Coustarot (Argentina De Película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario
- Vero Lozano (Cortá Por Lozano) (Ganó)
- Yanina Latorre (Sqp)
- Mariana Fabbiani (Ddm)
- Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Masculina
- Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
- Iván De Pineda (Pasapalabra) (Ganó)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel De Brito (Lam)
- Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano) (Ganó)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (Ddm)
- Lizardo Ponce (Sqp) (Ganó)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Monna Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya) (Ganó)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor Con Mejor Estilo En Ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón Delator) (Ganó)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino En Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (Masterchef Celebrity) (Ganó)
- Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
- Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino En Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina) (Ganó)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor Diseñador/A Moda Femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola (Ganó)
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora (Ganó)
- Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/A
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey (Ganó)
Mejor Peluquero
- Max Jara (Ganó)
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor Estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) (Ganó)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor Influencer De Moda
- Zaira Nara (Ganó)
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino En Streaming
- Momi Giardina (Telefe – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga) (Ganó)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telfe – Olga)
Mejor Estilo Masculino En Streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga) (Ganó)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo En Redes
- Carolina Pampita Ardohaín (Ganó)
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Nuevo Talento De La Moda
- Valentina Schuchner (Ganó)
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
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Al final de la galería, votá en las dos encuestas... Primero al más espectacular, y segundo, al más fino y elegante.