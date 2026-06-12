Fin de semana largo en Mendoza: 4 destinos para disfrutar entre nieve, historia, vino y naturaleza

El último fin de semana largo del otoño llega con una oportunidad ideal para hacer una escapada por Mendoza . Del sábado 13 al lunes 15 de junio, mendocinos y turistas aprovecharán el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes para recorrer algunos de los rincones más atractivos de la provincia.

Entre montañas nevadas, viñedos teñidos de tonos ocres, senderos naturales y sitios cargados de historia, Mendoza despliega una agenda que combina aventura, cultura, gastronomía y paisajes únicos antes de la llegada oficial del invierno.

En pleno Valle de Uco, Tunuyán se presenta como uno de los destinos más elegidos para quienes buscan combinar naturaleza y gastronomía. Junio encuentra al departamento en uno de sus momentos más fotogénicos. Los álamos, viñedos y caminos rurales se cubren de tonos dorados y rojizos que transforman el paisaje en una postal típica del otoño mendocino.

La región cuenta con más de 30 bodegas abiertas al turismo, muchas de ellas con propuestas gastronómicas, degustaciones y experiencias enológicas para distintos presupuestos.

Uno de los puntos más visitados será nuevamente el Manzano Histórico, ubicado a unos 42 kilómetros de la ciudad de Tunuyán. Allí se encuentra la Reserva Natural, Cultural y Paisajística Manzano Histórico, un espacio donde naturaleza e historia se unen a través del Museo Municipal Retorno a la Patria, el Monumento al Retorno de San Martín y diversos senderos interpretativos que recuerdan el paso del Libertador por la zona.

Además, el lugar ofrece actividades de turismo aventura como trekking, cabalgatas, mountain bike y rafting. Para quienes permanezcan en la ciudad, el domingo 14 se realizará una edición especial del Pueyrredón Fest con actividades vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, música en vivo, sorteos, juegos y espacios para toda la familia.

parque marañón Parque Marañón, en Uspallata (Las Heras).

Las Heras: nieve, arte y minería en la cordillera

La llegada de las primeras nevadas transforma a Las Heras en uno de los destinos más atractivos del invierno mendocino. Uno de los principales puntos de interés será Los Puquios, donde ya comenzó la temporada de nieve con actividades recreativas, áreas para trineos y espacios ideales para disfrutar en familia.

Más allá de la nieve, la cordillera lasherina ofrece propuestas menos conocidas pero igualmente fascinantes. Una de ellas es el Parque de las Artes Marañón, ubicado en la zona de San Alberto, cerca de Uspallata. Este museo a cielo abierto combina esculturas monumentales, senderos, laberintos y arte contemporáneo en medio de un paisaje andino excepcional.

Creado por los artistas Fausto y Yamila Marañón, el predio ocupa más de 23 hectáreas y propone un recorrido donde la naturaleza y la creación artística dialogan permanentemente.

Otra alternativa para quienes disfrutan de la historia es visitar las Minas de Paramillos, uno de los sitios mineros más emblemáticos de Mendoza. Allí pueden recorrerse antiguas explotaciones, túneles y construcciones que permiten comprender el desarrollo de la actividad minera en la región durante los siglos XVIII y XIX.

divisadero ciudad La Reserva Natural Divisadero Largo, en la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad

Ciudad de Mendoza: trekking en Divisadero Largo

Para quienes prefieren una propuesta cercana y vinculada al turismo de naturaleza, la Ciudad de Mendoza organiza una nueva edición del Tour Divisadero. La actividad se realizará el domingo 14 de junio desde las 10 de la mañana en la Reserva Natural Divisadero Largo, uno de los espacios protegidos más importantes del área metropolitana.

La excursión propone una caminata guiada hacia la cascada del arroyo Divisadero, acompañada por especialistas que explicarán las particularidades geológicas, la biodiversidad y la importancia ambiental de este ecosistema.

El recorrido tiene una dificultad moderada y una duración aproximada de dos horas y media. Durante el trayecto es posible observar formaciones geológicas que conservan registros de más de 200 millones de años de antigüedad. La actividad requiere inscripción previa y se recomienda asistir con agua, abrigo liviano y calzado adecuado para trekking.

villa 25 de mayo san rafael Postal de Villa 25 de Mayo. Foto: @villa25demayo en Instagram.

Villa 25 de Mayo: una escapada al corazón histórico de San Rafael

A solo 25 kilómetros del centro de San Rafael, Villa 25 de Mayo ofrece una experiencia completamente diferente. Considerada el lugar donde nació el departamento, esta pequeña localidad conserva gran parte de su identidad histórica y es frecuentemente definida como un verdadero museo a cielo abierto.

Las calles tranquilas, las antiguas construcciones de adobe y los enormes árboles centenarios crean una atmósfera que invita a recorrer el pueblo sin apuros. Entre los principales atractivos se encuentran las ruinas del Fuerte San Rafael del Diamante, declarado Monumento Histórico Nacional; el Museo Histórico Narciso Sosa Morales; la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y la renovada Plaza Centenario.

La experiencia se complementa con una variada oferta de alojamientos, casas de té y restaurantes familiares donde se pueden degustar productos regionales, panificados artesanales, tortas fritas, dulces caseros y platos típicos de la gastronomía mendocina. Muy cerca del casco histórico también se encuentra el Dique Galileo Vitali, un sitio ideal para descansar, hacer picnic o simplemente contemplar el paisaje.