Invierno para disfrutar: cuánto cuesta un día de esquí en Los Penitentes y Los Puquios

Conocé las tarifas de la temporada de esquí para este invierno 2026 en Mendoza y cuánto vas a gastar por día en estos importantes centros turísticos.

Mendoza se prepara para recibir el turismo en estas vacaciones de invierno con importantes novedades en la alta montaña. Quienes planeen disfrutar de la temporada de esquí 2026 ya pueden calcular su presupuesto, ya que complejos clave como Los Penitentes y Los Puquios definieron las tarifas para sus pases diarios y actividades recreativas.

Penitentes Montaña Nieve Nevada Turismo Turistas (31).jpg Los Penitentes y Los Puquios ya confirmaron sus valores para las vacaciones de invierno. Santiago Tagua/MDZ El regreso de un gigante a la cordillera El emblemático parque de montaña Los Penitentes reabre sus puertas de forma parcial, transformado en un espacio ideal para el entretenimiento familiar y el aprendizaje. Durante los días de alta ocupación, el pase diario para mayores se fijó en 80.000 pesos, mientras que los menores abonarán 60.000 pesos. Para aquellos que prefieran opciones más tranquilas, el uso de trineos y el acceso al sector panorámico costará 25.000 pesos, con rebajas del 20% en los períodos de temporada baja.

penitentes centro de sky (1).JPG Temporada de nieve en Mendoza: tarifas de Los Puquios y Los Penitentes para 2026. Foto: Archivo MDZ

El relax y la diversión en Los Puquios Por su parte, Los Puquios refuerza su propuesta invernal con la incorporación de modernos cañones de nieve artificial para asegurar la diversión en sus pistas de aprendizaje. En este complejo, el acceso diario se comercializará a 70.000 pesos en los momentos pico del invierno y descenderá a 50.000 pesos en los días de menor demanda, sumando el beneficio de estacionamiento sin cargo y pase libre para personas con discapacidad.

En cuanto a los servicios complementarios, la escuela de Los Penitentes ofrecerá un pase promocional de aprendizaje por 45.000 pesos. En tanto, el centro invernal Los Puquios mantendrá una tarifa unificada de 40.000 pesos tanto para el alquiler de indumentaria y equipos completos de snowboard o esquí, como para sus clases grupales.