Nieve, ballenas y descuentos: Ignacio Torres lanzó en Chubut la temporada de invierno 2026

Ignacio Torres y Scioli encabezaron el lanzamiento, que combina centros de esquí, avistaje de fauna marina y descuentos de hasta 30% vía Banco del Chubut.

El Gobierno de Chubut presentó este martes en Buenos Aires su Temporada de Invierno 2026, una propuesta que combina centros de esquí, avistaje de fauna marina, paisajes patagónicos y beneficios bancarios para los visitantes.

El acto se realizó en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) y contó con la presencia del gobernador Ignacio "Nacho" Torres y del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

Uno de los grandes atractivos de la temporada es el reciente registro de una ballena azul en aguas del Parque Patagonia Azul, un hecho de relevancia internacional que se suma a la tradicional temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés.

Ignacio Torres junto a Daniel Scioli Prensa Chubut

Esquí, alerces milenarios y un tren histórico La provincia promocionó el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, a 15 kilómetros de Esquel, reconocido por la calidad de su nieve. También destacó el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que protege ejemplares de más de 2.000 años, y La Trochita, uno de los trenes históricos a vapor más emblemáticos del mundo.