Chubut busca romper el cuello de botella digital y va por el segundo cable submarino de fibra óptica del país

Ignacio Torres firmó un acuerdo con el ENACOM para avanzar con el programa que apunta a sumar una nueva puerta de ingreso para los datos internacionales y atraer inversiones en tecnología, centros de datos e inteligencia artificial.

La provincia de Chubut puso en marcha una estrategia para ocupar un lugar central dentro del mapa tecnológico argentino. El gobernador Ignacio Torres firmó una carta de intención con el ENACOM junto con el titular, Juan Martín Ozores, para promover la instalación del segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica del país.

La iniciativa busca reducir la dependencia de una sola vía de entrada para el tráfico internacional de datos. La costa chubutense quedó bajo análisis como posible sede de una nueva conexión capaz de reforzar la infraestructura digital nacional. El acto se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, en Rawson. Las autoridades provinciales reunieron allí a representantes del Estado nacional, empresas tecnológicas, prestadores de servicios, universidades, cámaras empresariales y referentes del sistema científico.

El programa recibió el nombre de Chubut Hub Digital 2030 y fue acompañado -además de por el gobernador y el titular- por el ministro de Producción de Chubut, Juan Pavón, y el ingeniero Miguel Ángel Pesado, en nombre de Ingenieros Argentinos Asociados. La carta de intención no cierra todavía los convenios definitivos, pero sienta una base de trabajo para avanzar luego con instrumentos específicos y definir los pasos técnicos, financieros y administrativos del proyecto.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Prensa Gobierno de Chubut La Patagonia en el eje de la conectividad Argentina El plan provincial propone convertir a Chubut en uno de los principales polos de infraestructura digital del territorio nacional. La estrategia incluye inversiones en telecomunicaciones, centros de datos y desarrollos vinculados con inteligencia artificial. La costa de la provincia ocupa el centro de esa apuesta. El Gobierno chubutense considera que su ubicación ofrece condiciones para alojar una nueva vía de conexión internacional y disputar proyectos de gran escala.