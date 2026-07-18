El futbol suaviza la interna, Santilli gana poder, el Gobierno desplaza a Geuna y define cómo continuará la semana política posmundial

El jefe de Gabinete prepara cambios en áreas tecnológicas, organismos públicos y espacios ligados al esquema de Santiago Caputo. La Casa Rosada busca cerrar el nuevo reparto antes de retomar la actividad habitual.

Diego Santilli llegará a la etapa posterior al Mundial con una estructura más fuerte dentro del Gobierno. El jefe de Gabinete sumó organismos, recursos y capacidad de decisión en sectores que hasta ahora quedaban repartidos entre distintas terminales del oficialismo. Por su parte, la Casa Rosada pretende tener una idea definida del mapa político antes de que el calendario oficial vuelva a funcionar a su máximo potencial.

Los decretos y nombramientos podrían conocerse entre el miércoles y el jueves, una vez que termine el operativo relacionado con la llegada de la Scaloneta. El Ejecutivo intenta evitar que una disputa interna compita con la expectativa deportiva.

Diego Santilli fue contundente sobre la eliminación de las PASO Juan Mateo Aberastain/MDZ El rol de Gustavo Coria La Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria, actúa dentro del círculo de mayor confianza de Diego Santilli. Este sector recibió la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, un instrumento que le permite al Gobierno administrar recursos destinados a los distritos. A su vez, incorporó las estructuras relacionadas con ARSAT y el Correo Argentino que, a partir de ahora, pasaron a depender de su área.

El ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública, por su parte, quedaron bajo la conducción directa de la Jefatura de Gabinete, en el marco de una nueva organización que le otorga a Santilli intervención sobre sectores regulatorios, comunicacionales y administrativos que antes no respondían de manera directa a su despacho.

Dados estos movimientos, se abrió una revisión sobre los principales cargos de la empresa estatal. La Casa Rosada analiza nombres para esa estructura junto con las modificaciones previstas en Innovación. Los despachos oficiales consideran que estos movimientos pueden iniciar una revisión más extensa, las áreas con presupuesto, funciones tecnológicas o capacidad regulatoria quedaron dentro del radar de la administración libertaria.