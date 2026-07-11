Mientras Kicillof sigue jaqueado por Cristina Kirchner, los intendentes le dan el gusto a Milei

Hace un año, en una entretenida charla entre periodistas y dirigentes políticos, éste columnista había advertido que, dada la mala situación económica que viven la mayoría de los conurbanos, Axel Kicillof tenía serias chances de ser el próximo presidente. Los comensales no se sobresaltaron, pero de pronto pasaron de creer que estaban escuchando a alguien que analizaba bien la política a sostener que era casi demencial pensar en eso.

Las últimas encuestas dicen que hoy tiene mejor imagen positiva que el presidente Javier Milei y que, al compararse con junio de 2025, aparece como el único opositor en condiciones de competir contra La Libertad Avanza. Falta mucho, pero la realidad, aunque dura y extraña, la foto de hoy es así. Pero las urgencias y necesidades de gobernadores e intendentes lo pueden dejar muy lejos en el sprint final.

El peronismo kirchnerista renovador cree lo mismo que los amigos con los que hace doce meses compartíamos una sobremesa. “Es el único candidato, pero también es imposible que termine siéndolo” le dijo a MDZ un funcionario provincial enrolado en otro sector interno que el gobernador.

Con gran habilidad, y aprovechándose de las concesiones que brinda Kicillof por su creencia que en algún momento contendrá a todo el espectro del panperonismo, Cristina Fernández de Kirchner ha desplegado diversas células para proponer otro camino.

Guillermo Moreno, uno de los que siempre desconfió de las miradas económicas y políticas del gobernador bonaerense, sintetiza la pelea entre “Parque Lezama o La Plata. Kicillof es la globalización financiera – CFK un capitalismo productivista”.

Según su punto de vista, no puede haber nunca una sumisión de uno ante el otro. “Y no es por cuestiones personales, que puede haberlas, sino porque la mirada económica, política y social es totalmente diferente. Uno debe vencer, no habrá unidad”.

¿Cómo puede ganar o perder entre sí si no compiten? La posibilidad de ir a una primaria abierta entre los dos proyectos hoy parece imposible. Sólo queda esperar el momento en el que uno de los dos espacios determine formalizar la ruptura.

“Ninguno de los viejos dirigentes tiene una mínima respuesta para las expectativas de esta sociedad. Ni Trump ni Putin ni Cristina ni Axel ni el propio Milei, al que ahora se le pegó también la sombra de la corrupción. Siguen pensando y queriendo volver a un mundo que no retrocede”, le dijo a MDZ uno de los tantos que abrazó, esperanzado, el proyecto de Dante Gebel, bajo la premisa de una nueva corriente humana. Al parecer, este proyecto también está languideciendo.

Diego Nanni renunció a la intendencia de Exaltación de la Cruz y dejó al resto de los jefes comunales en off side.

REELECCIONES, IRSE A CASA O MORIR CON LA CASTA

El que hizo algo distinto fue el ex intendente de Exaltación De la Cruz, Diego Nanni, quien luego de siete meses, renunció a su cargo como jefe comunal. Hasta el miércoles estuvo en uso de licencia mientras ejercía su rol de diputado provincial del Movimiento Derecho al Futuro.

Nanni es el único intendente que decidió irse del poder sin especular con su posible vuelta. “Es que los compañeros, los funcionarios y los empleados nunca terminan de saber si el que gobierna es quien me reemplaza o sigo siendo yo el que decide… Eso provoca un desgaste tremendo y un estrés en la gestión difícil de resolver”, agregó.

El diputado provincial no especuló con la posible aprobación de las reelecciones indefinidas, algo que hoy está negada para los intendentes y legisladores bonaerenses. Quienes aún mantienen un pie en cada vote, como diputados o senadores e intendentes en uso de licencia son Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Alejandro Acerbo, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Pablo Petrecca y Germán Lago.

La desesperación por la reelección es transversal. Por eso buscan de cualquier manera conseguirla. Si bien lo desmienten categóricamente, los miembros de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Valenzuela, ya escucharon de la opción “reforma de la ley orgánica de las municipalidades” para darle más autonomía a los municipios y desde ahí encarar que la decisión por la continuidad o no de los mandatos de los jefes comunales recaiga en la población o los concejos deliberantes de cada municipio.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, ya impulsó su propia Carta Orgánica. “Eso es algo muy confuso, muy endeble y que seguramente tendrá limitaciones judiciales” le dijo a este medio Pablo Manilli, abogado constitucionalista. Por su parte, Alejandro Tullio, especialista en materia electoral, opinó. “Todo que pueda enmarcarse en lo constitucional es posible. Eso también”.

Para Máximo Kirchner, quien volvió a recorrer la provincia esta semana, ese tema no tiene relevancia. Ve que todos, los del PRO, los radicales y los peronistas se pondrán como candidatos a primer concejal para que su nombre aparezca en las boletas del año próximo. Hasta los que combaten la casta, quizás, elijan aparecer con esposa, hijos, hermanos o cuñados de intendentes.

En caso de que se confirme el desdoblamiento electoral en la Provincia de Buenos Aires, es imprescindible que se oficialicen todas las reformas que se pretendan realizar antes de fin de año. Kicillof analiza convocar a elecciones en mayo de 2027, con lo cual, las PASO deberán realizarse en marzo.

¿No se suspenderán o eliminarán las PASO? Parece que no. Los radicales y el PRO no están dispuestos a entregar esa herramienta que, dicen, ahora tendrá muchísimo menos costo económico al eliminarse las listas sábanas. Quizás sea conveniente revisar el espacio publicitario y otros gastos que hasta ahora viene pagando el Estado Nacional para difundir las propuestas de todos los partidos.

Además de continuar con las PASO, tampoco se implementarán las “colectoras”. La falta de confianza en la palabra del presidente Milei y de su hermana en materia electoral y económica todavía están a flor de piel. Inclusive quienes se mantienen del lado “dialoguista” de la vida tienen prevenciones ante la falta de definiciones del gobierno nacional.

Si la reelección se da con la reforma de la Ley Orgánica de los Municipios, los partidos políticos, tal cual se conocen, no tendrán razón de ser. Será el triunfo del vecinalismo o los provincialismos contra el proyecto nacional. Otra victoria palpable del anarco capitalismo impuesto por Javier Milei.