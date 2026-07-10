Máximo Kirchner sale al cruce de Axel Kicillof y tensa la interna: "Que Cristina Kirchner sea nuestra candidata"

El diputado volvió a reclamar una candidatura de Cristina Kirchner para 2027 y cuestionó el armado político que impulsa el gobernador bonaerense dentro del PJ.

Máximo Kirchner volvió a exponer las diferencias que atraviesan al peronismo. Durante un acto en Carmen de Areco, el diputado nacional pidió que Cristina Kirchner sea la candidata presidencial del espacio en 2027 y dejó un mensaje hacia el sector que impulsa la proyección nacional de Axel Kicillof.

El encuentro fue organizado por el intendente camporista Iván Villagrán, quien expresó su respaldo a una eventual candidatura del líder camporista y afirmó: "Me encantaría Máximo Presidente".

Por su parte, Axel Kicillof continúa con el armado de Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político con el que busca proyectar su construcción más allá de la provincia de Buenos Aires, sin haber anunciado aún una candidatura presidencial.

Máximo Kirchner encabezó el acto K en Plaza Lezama MDZ ¿Cristina 2027? El diputado defendió la decisión de insistir con una postulación de Cristina Kirchner para las próximas elecciones presidenciales. "Queremos que Cristina sea nuestra candidata", afirmó durante el acto.

Máximo Kirchner también respondió a las críticas que recibió ese planteo dentro del peronismo. "Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad", sostuvo y agregó: "Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear", expresó.