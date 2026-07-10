Un académico denunció que Javier Milei y Demian Reidel usaron IA para escribir su paper económico

El paper académico que presentaron el miércoles 8 de julio Javier Milei y el economista Demian Reidel quedó envuelto en una polémica luego de que el economista Jesús Fernández-Villaverde , profesor de la Universidad de Pensilvania, sostuviera que el trabajo habría sido redactado con inteligencia artificial. Tras las críticas, el amigo del presidente salió a responder.

Titulado “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns” , el escrito plantea una nueva explicación sobre el crecimiento económico a partir del concepto de "escala mínima viable". Según sus autores, cuando predominan los rendimientos crecientes y la capacidad de trabajo es limitada, el tamaño de una economía deja de ser un factor secundario y pasa a definir si un país puede sostenerse, crecer o entrar en una trayectoria de declive.

Fernández-Villaverde, profesor titular de Economía Howard Marks en la Universidad de Pensilvania, director de la Iniciativa Penn para el Estudio de los Mercados e investigador sénior del American Enterprise Institute (AEI) , explicó en su cuenta de X que descargó el trabajo por un motivo: "Está cerca de algo en lo que estoy trabajando (y en realidad soy comprensivo con el punto que los autores intentan hacer)".

Al avanzar con la lectura, aseguró que detectó características propias de un texto generado por inteligencia artificial. "Mientras lo leía, tuve la clara sensación de que un modelo de lenguaje extenso había producido el texto: el formato, el estilo, el tipo de suposiciones, la forma en que se presentaban las derivaciones, los artículos citados", escribió.

Los modelos de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés) son sistemas de inteligencia artificial entrenados con grandes volúmenes de datos, capaces de comprender y generar lenguaje natural y distintos tipos de contenidos.

Para respaldar su planteo, el economista contó que tomó el resumen y cuatro párrafos elegidos al azar y los analizó con el programa Pangram. "En los cinco casos, devolvió una probabilidad del 100% de generación por IA", afirmó.

Fernández-Villaverde aclaró, sin embargo, que no cuestiona el uso de estas herramientas en el ámbito académico. "No me molesta que los economistas usen LLMs en su investigación. Lo hago todo el tiempo, para muchos fines. Tampoco me molesta que economistas cuya primera lengua no es el inglés los usen para pulir su prosa. Yo también lo hago, y he sido abierto al respecto (esta misma publicación ha sido probada para precisión gramatical). Pero hay una línea entre ‘Uso LLMs para ayudar con mi investigación’ y ‘Le pedí a un LLM que escribiera un artículo y puse mi nombre en él’".

Aun así, dejó abierta la posibilidad de haberse equivocado: "Por supuesto, puedo estar equivocado, y con gusto corregiré esta evaluación".

La economista Natalia Motyl también se refirió al tema y explicó a Perfil que Pangram es una herramienta utilizada en el ámbito universitario para detectar trabajos realizados con inteligencia artificial. "Lo usamos los docentes universitarios para, efectivamente, ver si los alumnos se copian o escriben sus trabajos con inteligencia artificial. Fernández-Villarde empezó a leer y era obvio que el trabajo de Milei y Reidel tenía vocabulario de inteligencia artificial", sostuvo.

Respecto del contenido del paper, Motyl consideró que el aporte no presenta elementos novedosos. "No es algo nuevo que descubrieron o que redactaron, sino es algo que ya se viene trabajando en los retornos crecientes a escalas, o sea, son modelos de crecimiento endógeno desde la década de los '90", afirmó.

Además, cuestionó la falta de referencias bibliográficas. "Lo más anecdótico es que ni siquiera mencionan a muchos los autores que desarrollaron lo que ellos creen que inventaron en ese paper. Así que en términos de contenido no es novedoso y no es ni siquiera un review porque no mencionan a los autores como debería ser un paper científico de review de este calibre", agregó.

La explicación de Reidel

Frente a las críticas, Demian Reidel respondió a través de un mensaje en X. Allí explicó que, una vez finalizado el trabajo, recurrió a la inteligencia artificial únicamente para mejorar la redacción.

Evidentemente no tenes idea de lo que estas diciendo.



Los resultados del paper son lo contrario a plagio: son resultados novedosos sobre un problema muy complicado y que pudimos resolver usando algunas herramientas matematicas que no se usan normalmente en economia.

No puede… https://t.co/SN8u6QBQ8W — Demian Reidel (@dreidel1) July 10, 2026

"Al terminar de escribir el texto, lo pasé por inteligencia artificial para corregir la escritura. Eso lo hice para mejorar el texto. Evitar repeticiones, etc. Hacer eso está perfecto y ni se me ocurriría no hacerlo", aseguró.

El economista también defendió la autoría del trabajo y sostuvo que quienes conocen su forma de escribir pueden reconocerla en el documento. "Los que me conocen pueden detectar fácilmente mi estilo como cuando digo que suponer rendimientos decrecientes es como buscar las llaves bajo el farol porque ahí hay luz. Y también pueden detectar el estilo del Presidente", señaló.

Por último, recordó que el documento todavía no fue publicado oficialmente y remarcó: "Y ya que estamos, aclaración bonus: como dice la página 1, esto todavía es un WORKING PAPER. Que aún no fue publicado. Nuevamente, averigüen un poco más antes de decir tantas pavadas".