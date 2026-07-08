"La trampa neoclásica": Javier Milei publicó un paper que busca romper con los modelos económicos tradicionales

En un cuestionamiento de la teoría financiera tradicional y a través de una publicación en la red social X, el economista Demian Reidel publicó junto a Javier Milei el paper titulado “Minimum Viable Scale” . Un trabajo académico en conjunto que analiza el porqué del deterioro de algunos países de acuerdo al modelo económico que poseen.

Una versión similar de este paper había sido presentada por el presidente en el Foro de Davos 2026. El trabajo plantea una crítica a la microeconomía tradicional y retoma además una crítica que Milei planteó en su libro bajo la idea de la “trampa neoclásica”. Es decir: el concepto de utilizar modelos económicos sencillos para adaptar la realidad al esquema, dejando de lado realidades económicas más complejas necesarias de ser analizadas en profundidad.

Reidel explicó que el paper incorpora herramientas matemáticas más avanzadas para analizar sistemas con mayor complejidad y así incluir todas las realidades económicas. El desarrollo utiliza conceptos como la “optimización dinámica no cóncava” y las “barreras de Bellman” para estudiar las distintas trayectorias que puede tomar una economía.

El concepto principal del paper es la Escala Mínima Viable , una referencia que determina el nivel mínimo que necesita una economía para mantener su funcionamiento. Según el trabajo, cuando un sistema económico queda por debajo de ese límite, el colapso deja de ser una posibilidad y pasa a ser una consecuencia determinada por el propio modelo.

Ellos explican que todas las economías cuentan con un límite, un umbral crítico en el que se define si el país puede sostener su estructura productiva o si ingresa en una trayectoria descendente.

El documento identifica tres fronteras que definen el comportamiento del sistema. Cada una establece una condición diferente para analizar la evolución de una economía:

Piso físico: Marca la cantidad mínima de trabajo necesaria para compensar una baja en el capital y conservar la capacidad productiva. Cuando el esfuerzo laboral queda por debajo de ese nivel, la base material comienza a deteriorarse.

Piso marginal: Vinculado con la actividad necesaria para alcanzar el retorno esperado por los agentes económicos dentro del mercado.

Selección global: Funciona como la frontera donde el modelo determina si una economía avanza hacia una trayectoria de crecimiento o queda atrapada en un escenario de estancamiento permanente.

Entendiendo esos tres conceptos, se puede comprender la postura del paper, el cual sostiene que los modelos económicos tradicionales no observan estos límites porque describen los cambios como procesos graduales y proponen un cambio de análisis al respecto.

El vínculo entre la cultura del trabajo y el riesgo económico

En este marco de análisis productivo, el documento detiene el ojo en dos factores que, según ambos economistas, pueden empujar a un país por debajo del mínimo viable para resistir: la pérdida de la cultura del trabajo y el exceso de regulación.

Los autores sostienen que ambos factores -bien aplicados- aumentan el tamaño necesario para que una economía pueda sostenerse y reducen el margen de crecimiento disponible, siendo estos dos condicionales para el movimiento de un país.

Específicamente sobre el punto de la regulación, hablan de un “colapso por cuñas”, un modismo utilizado para describir los factores que pueden modificar la productividad negativamente: regulaciones e impuestos en su mayoría. Básicamente, para Milei y Reidel, una decisión de política económica puede desencadenar un proceso de colapso si lleva a una economía por debajo del umbral establecido.