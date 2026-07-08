Tras su cruce por Malvinas, Javier Milei busca viajar a Reino Unido

El presidente Javier Milei analiza viajar al Reino Unido durante el último trimestre del año, en una visita que el Gobierno busca vincular con una agenda económica y de promoción de inversiones . De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo es reencauzar una gira que se pensó el año pasado y que no se pudo concretar en este primer semestre del 2026.

Para ello se organizará una " Argentina Week " en Londres, un esquema similar al que el Gobierno desarrolló este año en Nueva York y al que prevé realizar en París entre fines de septiembre y comienzos de octubre. A su vez, se prevé que el mandatario asista a otras cumbres empresarias, a las cuales fue invitado el líder libertario.

Sobre ese encuentro habló el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien definió la Argentina Week París como “una suerte de mundial de las inversiones para la Argentina” y explicó que el objetivo será vincular a los principales empresarios argentinos de sectores como energía, minería, infraestructura y agroindustria con inversores franceses y europeos para acelerar la llegada de capitales. “Son empresas que están llegando, que están desembarcando, que están creando empleo”, afirmó.

El posible viaje de Milei se enmarca en recientes cruces por la soberanía de las Islas Malvinas. El jefe de Estado dijo que su administración está logrando "avances como nunca se han hecho" en el reclamo argentino, en un contexto marcado por versiones periodísticas que señalaban que Estados Unidos analizaba revisar su tradicional respaldo a la posición británica en la disputa de soberanía.

"Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, pero no depende solo de nosotros", sostuvo el mandatario, quien además ratificó que la Argentina hará "todo lo posible" para recuperar las islas por la vía diplomática.

La respuesta de Londres no tardó en llegar. Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que "las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar" y remarcó que el Reino Unido continuará respaldando "el derecho de los isleños a la autodeterminación", al insistir en que la soberanía sobre el archipiélago "reside en el Reino Unido".

Frente a esa postura, el Gobierno argentino respondió con una nueva ratificación del reclamo histórico de soberanía. El canciller Pablo Quirno publicó un extenso mensaje en el que afirmó que la ocupación británica iniciada en 1833 constituyó "un acto de fuerza contrario al derecho internacional" y recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2065, reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales.

El funcionario también rechazó el argumento británico basado en la libre determinación de los habitantes de las islas al sostener que las Naciones Unidas nunca reconocieron a la población actual de las Malvinas como un "pueblo" en los términos que invoca Londres. Según la posición argentina, la cuestión debe resolverse teniendo en cuenta los intereses de los isleños, pero no mediante un principio de autodeterminación, ya que se trata de una población implantada con posterioridad a la ocupación británica.

Milei respaldó públicamente el mensaje de Quirno y volvió a expresar la posición oficial del Gobierno a través de sus redes sociales. "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", escribió el Presidente, en línea con la política exterior que sostiene la reivindicación de la soberanía nacional sobre las islas.