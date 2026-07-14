Diego Santilli delegó en un hombre de su confianza el manejo de los fondos para las provincias

El Gobierno delega la gestión de los fondos de emergencia para provincias en la Vicejefatura de Gabinete del Interior , a cargo de Gustavo Coria, mediante la Resolución 64/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial .

Con esta normativa, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli , transfirió la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos.

En este sentido, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que la decisión se da “a los fines de garantizar los principios de legalidad, eficacia, celeridad, economía y sencillez del procedimiento administrativo”, considerando que es un cambio “conveniente y oportuno”.

Esta medida se enmarca en la reciente reestructuración del organigrama estatal . Mediante el Decreto 571/26, la Jefatura de Gabinete asumió las competencias que anteriormente pertenecían al Ministerio del Interior .

Bajo este nuevo esquema, Diego Santilli cuenta con la asistencia de dos vicejefaturas: una general y otra denominada del Interior, siendo esta última la que ahora administrará los recursos para emergencias provinciales.

Los fondos ATN, regulados por la Ley 23.548, tienen como destino exclusivo atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros que puedan afectar a los gobiernos provinciales. Históricamente, la asignación de estos recursos era una facultad directa del ministro del Interior, cargo cuyas funciones fueron absorbidas por la actual estructura del jefe de Gabinete.

De esta manera, Diego Santilli delega el manejo de los ATN en un ladero suyo. Coria llegó al Gobierno, con el nombramiento del exdiputado nacional como ministro del Interior. En ese entonces asumió el cargo de viceministro del Interior y ahora sigue en funciones como vicejefe de Gabinete del Interior.

Previamente, Coria formó parte del Ejecutivo porteño en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En primera instancia se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y en el tramo final del mandato de Larreta asumió el cargo de ministro de Seguridad y Justicia.