El Gobierno exilió a los asesores de Manuel Adorni de Casa Rosada y piensan en "pasar la escoba"

Con la llegada de Diego Santilli como jefe de Gabinete y de Adrián Ravier como vocero, las decenas de colaboradores de Manuel Adorni desaparecieron casi por completo de la Casa Rosada.

“Se esfumaron”, resumía un funcionario con despacho en Balcarce 50. “Fueron deportados a otro edificio, en una señal de borrar rastros de que por acá pasó Adorni”, agregó otra fuente oficial que consultó MDZ .

El nuevo ministro coordinador envió a los asesores del exportavoz a unas oficinas ubicadas en la esquina de la Avenida Belgrano y Diagonal Sur, donde anteriormente funcionaba la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) . Se trata de un edificio icónico, un hito arquitectónico realizado íntegramente con acero y lejos de Balcarce 50, claro.

Muchos de esos asistentes le “prestaron” la tarjeta de crédito a Adorni para sus distintos consumos postergados que logró cumplir durante su paso en la administración pública. Cada uno de esos casos están siendo investigados por la justicia y también por el Gobierno, a pesar de la desmentida del propio Ravier.

Hay mínimas excepciones de sobrevivientes del exjefe de ministros en Casa Rosada. Tras meses de dudosas tareas, estas personas hoy en día se muestran muy activas con el equipo del “Colo” y de Fabián Fernández, flamante secretario de Medios.

“Es gracioso porque ahora sobreactúan trabajo, pero desconocen lo que tienen que hacer cuando se suponía que lo hicieron durante dos años. No se van porque cobran más de 6 palos en bolsillo y lo perciben el 1”, planteó un funcionario libertario.

A pesar de este intento de sostenerse en el Ejecutivo, fuentes oficiales afirman a este medio que Santilli no tendrá contemplación y prevé prescindir de los servicios de la enorme mayoría de los colaboradores de Adorni, incluso de aquellos que siguen con un doble cargo por figurar en el directorio del Correo Argentino.

En las últimas horas se confirmó que el Ejecutivo le sostiene la custodia y los vehículos oficiales al expanelista “con motivos de seguridad”, noticia que la adelantó el jueves MDZ.