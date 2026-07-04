Caso Manuel Adorni: la Justicia restringió sus salidas al exterior por presunto enriquecimiento ilícito

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo resolvió que Manuel Adorni no podrá abandonar el país sin autorización judicial mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que también involucra a su esposa, Bettina Angeletti .

La resolución representa la primera restricción procesal impuesta al exjefe de Gabinete desde el inicio del expediente, aunque el Pollicita descartó que existan elementos para ordenar su detención o considerar que haya riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, denunciantes en la causa, habían solicitado la detención de Adorni o, subsidiariamente, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. Tanto el fiscal como el magistrado rechazaron esas pretensiones por entender que, hasta el momento, el exfuncionario ha mantenido una conducta compatible con el desarrollo normal del proceso.

En su dictamen, Pollicita sostuvo que Adorni no generó "reparos innecesarios" ni incurrió en maniobras dilatorias que afectaran el avance del expediente. Incluso descartó que las conversaciones que mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que este declarara como testigo constituyeran un intento de influir sobre la investigación.

Por el contrario, el fiscal entendió que la declaración del empresario terminó aportando información que comprometió aún más la situación del exfuncionario, por lo que concluyó que no existió presión, intimidación ni condicionamiento sobre el testigo.

Previo a que se dictara la medida restrictiva, la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, informó al juzgado que su cliente permanece en la Argentina y que no tenía previsto viajar al exterior en el corto plazo. La presentación se produjo luego de que trascendieran versiones sobre una eventual mudanza a Uruguay tras su salida del Gobierno.

La investigación se concentra en determinar si la evolución patrimonial del exfuncionario resulta compatible con sus ingresos declarados. Entre las operaciones bajo análisis figura la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, donde, según consta en la causa, se habrían invertido al menos 245.000 dólares en obras y equipamiento.

Pollicita también ponderó que Adorni carece de antecedentes penales, posee bienes registrados en el país y mantiene aquí su residencia junto a su núcleo familiar, circunstancias que, a su criterio, debilitan la hipótesis de un eventual peligro de fuga.

Sin embargo, en las próximas semanas el fiscal prevé requerir formalmente que el exfuncionario justifique el origen de su patrimonio. El planteo se apoyará en un informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado en el análisis de movimientos patrimoniales y financieros, cuyo estudio busca establecer si existen inconsistencias entre los bienes atribuidos a Adorni y sus ingresos legales.

Ese requerimiento constituirá la primera oportunidad procesal para que el exjefe de Gabinete explique el origen de los fondos bajo sospecha. En declaraciones públicas, Adorni sostuvo que poseía alrededor de 500.000 dólares sin declarar provenientes de inversiones en criptomonedas, una explicación que aún deberá ser contrastada con la prueba reunida por la fiscalía.

Si las respuestas no logran disipar las dudas sobre la evolución de su patrimonio, el expediente podría avanzar hacia una citación a declaración indagatoria.

Durante los últimos días también declararon varios empleados y funcionarios vinculados a la Vocería Presidencial. Según surge del expediente, algunos reconocieron haber facilitado sus nombres o tarjetas de crédito para realizar compras de elevado monto que, según la hipótesis de la fiscalía, habrían sido utilizadas para ocultar gastos incompatibles con los ingresos declarados por el entonces funcionario.