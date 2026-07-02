Eduardo Feinmann reveló a dónde se iría a vivir Manuel Adorni para poder salir a la calle sin que lo insulten

Tras la renuncia del ex jefe de Gabinete, Eduardo Feinmann comentó el plan que estaría evaluando el exfuncionario luego de su salida del Gobierno.

Eduardo Feinmann profundizó en detalles sobre la eyección de Manuel Adorni del Gobierno, y desde la pantalla de A24 reveló que el ex jefe de Gabinete estaría evaluando radicarse fuera del país.

Tras la viralización de una serie de audios que complican al exfuncionario, en los que le ofrece "soporte" al contratista que declaró que recibió más de 200.000 mil dólares en efectivo de mano de Adorni, Feinmann remarcó que lo que rebalsó el vaso en las altas esferas del poder fue el hecho de que el hombre de confianza de Javier Milei además haya realizado compras utilizando tarjetas de crédito de allegados como su secretaria, y luego abonado los importes en negro a tales colaboradores.

"Cuando se empezaron a enterar de estos temas en la Casa de Gobierno explotaron de la bronca. El comentario de los altos funcionario fue '¿tan pelotu... puede ser? Es el corrupto más bolu... del mundo'", disparó Eduardo Feinmann sobre el clima previo a la salida de Manuel Adorni de la cúpula del oficialismo.

Eduardo Feinmann contó que Manuel Adorni estaría evaluando irse del país Por otro lado, según el conductor Adorni hoy está anímicamente "destruido", más allá de que se haya mostrado distendido durante la jura de Diego Santilli como su sucesor en el cargo. En tanto que sobre cómo seguirá la vida del ex jefe de Gabinete, el líder de El Noticiero (A24) dio a conocer cuál sería su plan para salir del escarnio.

"Me cuenta Mariano Roa que aparentemente Manuel Adorni habría deslizado que se quiere ir a vivir a Uruguay. Recordemos que allí está uno de sus mejores amigos, (Marcelo) Grandio, que vive allí", comentó el comunicador recordando el vínculo con el empresario argentino radicado en Punta del Este que le pagó al exfuncionario el controversial vuelo privado a tal ciudad del vecino país.