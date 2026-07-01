Fin para YPF: Manuel Adorni renunció a su puesto en el directorio de la petrolera estatal

El exjefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni formalizó este miércoles su salida del directorio de YPF, donde ocupaba un lugar en representación del Estado nacional dentro de la estructura de conducción de la petrolera de mayoría accionaria estatal.

La renuncia fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, a quien le solicitó que pusiera la decisión en conocimiento del resto de los integrantes del directorio.

En el escrito, Adorni notificó su renuncia al cargo de director titular por la Clase A, categoría que corresponde a los representantes del Estado en el máximo órgano de administración de YPF.

Con esta comunicación, la renuncia quedó formalmente presentada y el Gobierno deberá avanzar con el procedimiento correspondiente para definir quién ocupará la vacante.

Además de desempeñarse como jefe de Gabinete, Adorni integraba el directorio de YPF en representación del Estado nacional, uno de los accionistas mayoritarios de la compañía junto con inversores privados.

YPF funciona como una sociedad anónima con participación público-privada. En ese esquema, el Estado conserva el control accionario y designa a parte de los integrantes del directorio, que tiene a su cargo la definición de la estrategia y la supervisión de la gestión de la empresa.

Qué puede pasar ahora con el directorio de YPF

Tras la renuncia de Adorni, el Poder Ejecutivo deberá resolver quién será el nuevo representante estatal en el directorio de la petrolera. Hasta el momento, el Gobierno no informó quién será el funcionario o dirigente propuesto para ocupar ese lugar ni cuándo se concretará la designación.

La salida de Adorni se produce en un contexto en el que YPF continúa ejecutando su plan de inversiones, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y en la expansión de la producción de petróleo y gas, bajo la conducción de Horacio Marín.