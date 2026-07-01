La ruta del dinero de Manuel Adorni: investigan gastos por $139 millones con tarjeta de crédito

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, los investigadores calcularon consumos millonarios con tarjetas de crédito de Manuel Adorni entre diciembre de 2023 y marzo pasado.

La situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica en los tribunales federales de Retiro. En las últimas horas se conoció que, según los cálculos preliminares de los investigadores, el exfuncionario registró consumos con tarjetas de crédito por un total de $139 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo pasado. Los gastos bajo la lupa corresponden al período en el que se desempeñó primero como vocero presidencial y luego como ministro coordinador.

La prueba forma parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita. Actualmente, la Justicia aguarda el informe oficial definitivo encomendado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) para cruzarlo con los números de la causa.

Gastos por encima del sueldo y uso de tarjetas de empleados A partir del levantamiento del secreto bancario dictado sobre el exfuncionario, la Justicia accedió a los resúmenes de cuenta de sus tarjetas. De acuerdo con las estimaciones de las fuentes del caso, la sumatoria de los consumos del exvocero superaría ampliamente el salario neto percibido en la función pública. Durante gran parte de su gestión, Adorni percibió un sueldo de 3,5 millones de pesos mensuales, cifra que ascendió a 7,6 millones a fines de 2025.

A la par de sus cuentas personales, la fiscalía investiga una llamativa maniobra delictiva: el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a empleados de su órbita. Según declaró una de las trabajadoras en condición de testigo, Adorni utilizaba los plásticos de su personal subalterno para realizar compras vinculadas a videojuegos y luego les devolvía el importe correspondiente en efectivo.

Manuel Adorni no pretende renunciar Juan Mateo Aberastain/MDZ Los 245.000 dólares "cash" bajo sospecha La investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete no se limita únicamente al circuito financiero formal. La Justicia acumula declaraciones testimoniales que complican su estrategia de defensa respecto a los fondos en efectivo manejados durante sus años en la Casa Rosada.