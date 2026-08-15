Las 20 preguntas que Adorni deberá responder ante la Justicia y pueden definir el rumbo de la causa

El origen de los dólares en efectivo declarados durante los ejercicios investigados.

La existencia, fecha, entrega, destino y evolución de los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.

La procedencia del dinero destinado a la compra de un vehículo Jeep.

La fuente de los fondos empleados para adquirir el lote 380 del Country Indio Cuá.

El origen de los US$245.000 pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de esa vivienda.

La procedencia de los dólares entregados a Tabar por los muebles del inmueble ubicado en Miró 550.

El origen de los fondos usados para comprar la propiedad de Miró 550 y las condiciones de esa operación.

La naturaleza y el respaldo de los ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias y de los bienes declarados como herencias, legados o donaciones.

La fuente del efectivo destinado a viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

La razón y las condiciones por las cuales terceros intervinieron reiteradamente en compras y pagos.

El detalle de las operaciones con criptoactivos y el origen del capital inicial.

La explicación sobre cómo se corresponde el nivel de gastos en cuentas, tarjetas y billeteras virtuales con los ingresos lícitos comprobados.

La situación de veinte comprobantes informados ante ARCA durante 2024 o 2025 por montos superiores a $6 millones, además de sus pagos y fuentes de financiamiento.

La eventual cancelación de deudas con Banco Galicia, con fecha, pagador, medio de pago y procedencia de los fondos.

El motivo y la forma de pago de los honorarios notariales facturados por Adriana Mónica Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias.

La razón por la cual personas de su entorno registran consumos como adicionales de dos tarjetas vinculadas con Adorni.

La explicación sobre una factura de una concesionaria por más de $4 millones y si corresponde a un vehículo no declarado.

El concepto y origen de acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.

El criterio empleado para fijar el valor de las mejoras realizadas en Miró 550.