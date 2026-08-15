Las 20 preguntas que Adorni deberá responder ante la Justicia y pueden definir el rumbo de la causa
El fiscal Gerardo Pollicita puso el foco en bienes, gastos, dólares, préstamos, criptoactivos y operaciones realizadas durante su paso por el Gobierno.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ahora depende de las explicaciones que deberá aportar el exjefe de Gabinete sobre su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita le dio 15 días para responder un cuestionario centrado en compras de inmuebles, movimientos bancarios, gastos familiares y operaciones en moneda extranjera. La defensa todavía puede pedir una prórroga para entregar la documentación requerida y darle un respiro temporal al exfuncionario.
La Fiscalía habría reconstruido los ingresos del grupo familiar desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2026. Adorni percibió 35 haberes durante ese período y, junto con los ingresos de Bettina Angeletti, la suma alcanzó $229.752.283,20. Los gastos registrados llegaron a $272.820.832,20 y dejaron una aparente diferencia de $43.068.549. El expediente también contabilizó desembolsos por US$402.578,12 que, según Pollicita, todavía no tienen respaldo suficiente en los ingresos lícitos acreditados.
Dólares, propiedades y criptoactivos
La Justicia ordenó que el exfuncionario explique punto por punto distintas operaciones realizadas durante su gestión con precisiones sobre: préstamos, tarjetas, facturas y acreditaciones que ingresaron a cuentas vinculadas con Adorni.
Las 20 preguntas contemplan:
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El origen de los dólares en efectivo declarados durante los ejercicios investigados.
La existencia, fecha, entrega, destino y evolución de los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.
La procedencia del dinero destinado a la compra de un vehículo Jeep.
La fuente de los fondos empleados para adquirir el lote 380 del Country Indio Cuá.
El origen de los US$245.000 pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de esa vivienda.
La procedencia de los dólares entregados a Tabar por los muebles del inmueble ubicado en Miró 550.
El origen de los fondos usados para comprar la propiedad de Miró 550 y las condiciones de esa operación.
La naturaleza y el respaldo de los ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias y de los bienes declarados como herencias, legados o donaciones.
La fuente del efectivo destinado a viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
La razón y las condiciones por las cuales terceros intervinieron reiteradamente en compras y pagos.
El detalle de las operaciones con criptoactivos y el origen del capital inicial.
La explicación sobre cómo se corresponde el nivel de gastos en cuentas, tarjetas y billeteras virtuales con los ingresos lícitos comprobados.
La situación de veinte comprobantes informados ante ARCA durante 2024 o 2025 por montos superiores a $6 millones, además de sus pagos y fuentes de financiamiento.
La eventual cancelación de deudas con Banco Galicia, con fecha, pagador, medio de pago y procedencia de los fondos.
El motivo y la forma de pago de los honorarios notariales facturados por Adriana Mónica Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias.
La razón por la cual personas de su entorno registran consumos como adicionales de dos tarjetas vinculadas con Adorni.
La explicación sobre una factura de una concesionaria por más de $4 millones y si corresponde a un vehículo no declarado.
El concepto y origen de acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.
El criterio empleado para fijar el valor de las mejoras realizadas en Miró 550.
La forma de valuación y la procedencia del dinero aplicado a las mejoras del lote 380 de Indio Cuá.
Las respuestas que dio en Diputados y ahora quedan frente al expediente
Adorni ya había respondido consultas sobre su patrimonio durante su presentación ante la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2026. Los legisladores enviaron casi 5.000 preguntas para aquel informe de gestión y varias apuntaron a su situación económica, sus viajes y su declaración jurada. El entonces jefe de Gabinete sostuvo que la evolución de sus bienes constaba en su Declaración Jurada Patrimonial Integral y que la información de su esposa y su familia figuraba en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción.
El exfuncionario también dio explicaciones sobre un viaje en avión privado a Punta del Este junto con su familia y Marcelo Grandio. Adorni respondió que la Oficina Anticorrupción no tenía registros de viajes financiados por terceros bajo el régimen previsto para actividades académicas o culturales. El funcionario agregó que el organismo había informado la inexistencia de conflictos de interés en ese episodio.
La Oficina Anticorrupción confirmó, además, que recibió denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y que analizó las declaraciones juradas de Adorni dentro de expedientes reservados. El organismo entregó el anexo patrimonial a la Fiscalía solamente después de un requerimiento judicial. Adorni también había señalado ante Diputados que el plazo para presentar su última declaración jurada todavía no había vencido en ese momento.