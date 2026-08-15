El Gobierno negocia con los gobernadores cambios en el directorio del Central para reformar la Carta Orgánica

El Gobierno profundiza las negociaciones con los gobernadores aliados para conseguir respaldo a su agenda legislativa y, en ese marco, evalúa incorporar algunos de los reclamos planteados por las provincias al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) .

Las tratativas tienen como uno de sus principales interlocutores al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , quien impulsa, a través de sus referentes legislativos, cambios vinculados con la representación federal en el directorio de la autoridad monetaria.

La discusión sobre el Banco Central se convirtió así en parte de una negociación política más amplia entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales . El oficialismo está dispuesto a analizar modificaciones para aceitar el vínculo con los gobernadores , cuyo respaldo considera clave para evitar nuevos traspiés parlamentarios.

Uno de los planteos consiste en que la composición del directorio del Banco Central contemple un criterio federal . La propuesta establece que al menos tres de los ocho directores tengan una " trayectoria relevante " en distintas regiones del país: Norte Grande, Región Centro y Sur/Patagonia .

El reclamo también fue expresado durante el debate en comisiones por el diputado Eduardo Falcone , del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quien pidió que exista una " adecuada representación federal de las diferentes regiones " en la designación de las autoridades del BCRA: " No puede ser que todos sean de la city porteña ", cuestionó durante la discusión.

El diputado Eduardo Falcone NA

Otro de los puntos planteados por los gobernadores está relacionado con los encajes bancarios. Si el Banco Central habilita que las entidades financieras puedan integrarlos mediante títulos públicos, las provincias buscan que la selección de esos activos se realice según parámetros como solvencia, liquidez, plazo, volatilidad y riesgo, sin que los títulos del Tesoro Nacional tengan una prioridad automática sobre los emitidos por las provincias.

¿Por qué el Gobierno busca acercarse a los gobernadores?

El acercamiento responde a la necesidad del oficialismo de construir acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda legislativa. La búsqueda de consensos adquirió mayor relevancia después del traspié que sufrió el Gobierno con la reforma de la ley de tierras y los cambios sobre terrenos afectados por incendios, iniciativas que debieron ser recortadas ante el rechazo de legisladores provinciales. Desde entonces, la Casa Rosada multiplicó los gestos hacia los gobernadores aliados.

Entre los principales objetivos figura la suspensión o eliminación de las PASO, una iniciativa central del oficialismo de cara a la búsqueda de un segundo mandato de Javier Milei.

Para avanzar con una reforma electoral, el Gobierno necesita reunir 37 senadores y 129 diputados. Sin el acompañamiento de los gobernadores y de los legisladores que responden a ellos, la Casa Rosada tendría serias dificultades para alcanzar esas mayorías.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó el miércoles de una reunión de mandatarios del Norte Grande en Misiones. Este viernes, en tanto, viajó a Catamarca para reunirse con Jalil y con el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Santilli, con el objetivo de reunirse con los gobernadores Juan Mateo Aberastain/MDZ

Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien participa de las conversaciones vinculadas con los reclamos provinciales por obras y proyectos pendientes.