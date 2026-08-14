El Gobierno puso nuevos plazos para los jueces que quieran seguir en sus cargos después de los 75 años

Según la nueva reglamentación, los magistrados deberán comenzar el trámite con mayor anticipación y presentar información adicional. El objetivo oficial es ordenar el procedimiento y reducir los conflictos judiciales vinculados con las prórrogas.

La Constitución Nacional establece los 75 años como límite para que los jueces continúen en sus cargos . Para permanecer en funciones después de esa edad, los magistrados necesitan obtener un nuevo acuerdo del Senado , luego de que el Poder Ejecutivo decida avanzar con la postulación.

Uno de los principales cambios introducidos por la nueva resolución está relacionado con los plazos. Los magistrados que quieran continuar en funciones deberán solicitar la prórroga durante los 12 meses anteriores a cumplir 75 años .

La modificación busca evitar que los expedientes se presenten cuando el juez ya se encuentra cerca de alcanzar el límite constitucional. De esta manera, se procura reducir las situaciones de permanencia provisoria que podrían generarse mientras se resuelve el pedido.

Los jueces deberán solicitar la prórroga antes de cumplir 75 años

El nuevo procedimiento amplía los requisitos documentales. Además del DNI y el título universitario, los jueces deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, documentación que permita acreditar que no cuentan con sanciones disciplinarias firmes y constancias que acrediten que no tienen procesos de remoción, jury de enjuiciamiento o juicios políticos en curso.

La nueva reglamentación también incorpora una instancia de publicidad: una vez presentada la documentación, el pedido de prórroga deberá ser publicado durante un día en el Boletín Oficial. Además, se incluirá un enlace para consultar el currículum del magistrado en el sitio web del Ministerio de Justicia.

¿Qué control realizará ARCA?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá elaborar un informe sobre la situación fiscal del juez que solicita continuar en funciones. El organismo tendrá cinco días hábiles para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, impositivas y previsionales.

¿Quién decide si el juez continúa después de los 75 años?

Una vez reunida toda la información requerida, será el Presidente quien determine si corresponde avanzar con la postulación. Si decide hacerlo, deberá enviar el pedido de nuevo acuerdo al Senado, que tendrá la instancia correspondiente para definir la continuidad del magistrado