El Gobierno recibió al PRO en Casa Rosada y dieron "el primer paso" para una alianza nacional

Diego Santilli encabezó un encuentro con los diputados Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, dos figuras claves del partido amarillo. "Consolidamos la estrategia parlamentaria y buscamos blindar el cambio para 2027", aseguraron.

A menos de 24 horas de conocerse la conversación entre Mauricio Macri y Karina Milei, se realizó este jueves en Casa Rosada una reunión entre referentes del Gobierno con dos líderes del PRO, de cara a una alianza nacional en 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó el encuentro y estuvo acompañado por presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al Secretario General del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

Los participantes destacaron que fue "una muy buena reunión y un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio".