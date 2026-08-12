Mauricio Macri habló con Karina Milei y mañana se reinician las negociaciones entre el PRO y el Gobierno

Tras meses de fuertes cortocircuitos, Mauricio Macri y Karina Milei volvieron a hablar, y acordaron reencauzar las conversaciones, a un año de las elecciones presidenciales. El exmandatario y la secretaria general mantuvieron un diálogo telefónico el lunes que duró treinta minutos. Lo reveló el propio fundador del PRO en un chat de su mesa chica partidaria.

"Fue una charla sobre temas generales, con un eje claro: trabajar en equipo para blindar el cambio. Porque si al Gobierno le va bien, le va bien a la Argentina", señalaron a MDZ fuentes de ambos sectores.

De esa conversación surgió la decisión de armar una mesa política entre LLA y el PRO , dos espacios que vienen de tener una relación muy tensionada, a pesar de la continuidad del apoyo legislativo del bloque amarillo. La van a integrar Cristian Ritondo , como presidente del bloque de Diputados, y Fernando de Andreis , como secretario general del partido nacional. Del lado del Gobierno, el interlocutor es Diego Santilli , quien recibirá este jueves a ambos legisladores en Casa Rosada.

"El objetivo de esa mesa es explorar acuerdos, pero sobre todo empezar a construir confianza entre los dos espacios, que es la base de cualquier entendimiento", consignaron.

Hasta el momento no hay precisiones acerca de que estas comunicaciones preliminares desemboquen en una alianza electoral a nivel nacional para el 2027, aunque crecen las posibilidades que ocurra en la Provincia de Buenos Aires. Macri dejó en claro que la intención es seguir respaldando a los libertarios en el Congreso y esperar la evolución de estas conversaciones, luego de meses de cuestionamientos cruzados y una posible ruptura entre ambos espacios.

La última reunión de Macri con Milei y un vínculo dañado

Javier Milei y Mauricio Macri, una relación con constantes altibajos

La última reunión entre el jefe de Estado y el líder del PRO fue el 31 de octubre de 2025, en la Quinta de Olivos, un encuentro que se produjo en medio de los cambios en el Gabinete que terminaron con la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. Aquella conversación duró poco más de dos horas y Milei escuchó las críticas y propuestas de Macri, quien salió antes de esa cena tras quedar sorprendido por aquel cambio del jefe de ministros.

El exjefe de Gobierno cuestionó la designación del vocero y consideró que “no parece ser una buena idea”, además de definirlo como un funcionario “sin experiencia” y calificar el nombramiento como una “decisión desacertada”. El vínculo entre ambos dirigentes tampoco logró recomponerse cuando volvieron a coincidir públicamente: a fines de abril, durante la cena de la Fundación Libertad, ni siquiera hubo saludo.

La tensión se hizo todavía más evidente en mayo, cuando Macri comenzó a cuestionar de manera abierta el estilo de conducción del Gobierno. En una exposición en la Universidad Austral, sostuvo que la gestión libertaria tenía “mucha intolerancia a la crítica” y reclamó una forma de gobernar basada en equipos y capacidad de gestión. En ese contexto, lanzó una de sus definiciones más fuertes sobre Milei: “Él se siente como un profeta”. El expresidente también advirtió contra los liderazgos personalistas y sostuvo que la Argentina había vuelto a elegir “el lado del caudillo que los salve”.

De igual modo, señaló en sus distintas intervenciones que el PRO continúa respaldando al Gobierno, pero con reparos. En un acto partidario realizado en Vicente López, fue explícito: “La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio”. Días antes, el PRO había difundido el denominado “Manifiesto Próximo Paso”, donde planteó que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y cuestionó a quienes, dentro del oficialismo, “frenan el cambio desde adentro” actuando “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Desde entonces se especula con una eventual candidatura de Macri, quien no descarta la posibilidad.

El exmandatario apuntó contra la economía en una de sus últimas apariciones. “Este equilibrio fiscal es de mala calidad, porque no se puede invertir”, criticó. Pero el principal punto de choque entre Macri y Milei durante los últimos meses fue el caso Adorni. A medida que avanzó la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y el Gobierno decidió sostenerlo en el cargo, el expresidente fue tajante: “El PRO no cambió de opinión. Mantener a Adorni destruye el cambio”. Ta