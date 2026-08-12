Sebastián Pareja cruzó a Axel Kicillof por la reelección de intendentes y quiere cerrar el Senado

Tras el encuentro en Casa Rosada que encabezaron Karina Milei y Sebastián Pareja con legisladores libertarios bonaerenses, el presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires reunió en la Legislatura bonaerense a los diputados violetas. Allí bajó una orden clara: acelerar con el paquete de reformas institucionales y marcarle la cancha sin anestesia al peronismo.

La Libertada Avanza quiere seguir adelante en la Cámara Baja provincial con uno de sus proyectos “insignias” que la Legislatura bonaerense sea unicameral. Para eso proponen eliminar la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.

El argumento esgrimido por Sebastián Pareja, tras el encuentro con la tropa de diputados libertarios, para borrar el senado no es abstracto ni filosófico fue: "Toca el bolsillo". Según los cálculos que manejan en las filas violetas, mantener la estructura actual de la Cámara Alta provincial cuesta la friolera suma de 414 millones de pesos diarios. "Es un costo excesivo para las arcas públicas y ese presupuesto debería reorientarse a prioridades básicas de la provincia", fundamentó Pareja.

La jugada, respaldada desde Balcarce 50 bajo la mirada atenta de la Secretaría General de la Presidencia, sabe que choca de frente contra una pared reglamentaria. Hoy La Libertad Avanza no cuenta con los votos para meter una reforma constitucional de semejante magnitud en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la estrategia libertaria no es ir tras el consenso amigable en los pasillos de la política, es forzar la foto del rechazo exponiendo la parálisis de la Cámara Alta bonaerense. Los borradores de la ley están en plena revisión técnica para evitar fisuras legales, confirmó el armador de Javier Milei en tierras bonaerenses.

José Luis Carut

Sin filtro contra Kicillof, por buscar la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes

En este punto el diputado nacional y jefe de la tropa violeta de la provincia de Buenos Aires fue claro: "La Libertad Avanza no está dispuesta a negociar las reelecciones indefinidas de los intendentes", disparó Sebastián Pareja, para luego rematar con una frase explosiva dirigida al gobernador y a los jefes comunales bonaerenses que buscan eternizarse en el municipio: "Kicillof y los intendentes quieren las reelecciones para chorearse lo que puedan chorearse".

Autonomía municipal, pero con control de las cajas clave

El menú de iniciativas impulsada por los legisladores libertarios incluye también una reestructuración del vínculo entre el Poder Ejecutivo provincial y los 135 municipios. Se busca avanzar en habilitar que las comunas redacten sus propias cartas orgánicas y ganen autonomía, con un freno de mano puesto desde La Plata.

Las áreas estratégicas y sensibles como Seguridad, Salud y Educación no se van a descentralizar en el aspecto financiero ni de mando. La gobernación retendría la conducción centralizada, dejando para los jefes territoriales un rol puramente logístico y operativo: definir la ubicación de los patrulleros, coordinar el despliegue del personal o establecer dónde es urgente construir una escuela. Es decir, territorialidad sí, pero sin repartir presupuestos de manera libre.

Y, en cuanto a que los Concejos Deliberantes definan sus propias reglas electorales, Sebastián Pareja dijo: “Entendemos que con una autonomía sana una de las cosas que deben hacer los municipios es dictar su propia carta orgánica”, y agregó que resultaría inviable que en una misma provincia coexistan municipios con límites de mandato y otros con caciques eternos.

José Luis Carut

Sacudón en la Justicia: autarquía y chau cargos vitalicios

El paquete de medidas que buscan tratar los libertarios en la Legislatura bonaerense completa su recorrido con una embestida directa sobre el funcionamiento del Poder Judicial provincial, donde los casilleros vacantes y la rosca política mantienen paralizada a la Suprema Corte de Justicia.

Por un lado, proponen otorgar autarquía presupuestaria plena al Poder Judicial para cortar la dependencia económica del poder político de turno. Por el otro, buscan fijar un límite temporal estricto al mandato del Procurador General de la Suprema Corte, terminando con un sillón vitalicio que hoy condiciona la política criminal de las distintas gestiones.

"Cuando hablamos de casta no es una cuestión de temporalidad o de llevar 10 o 20 años en la política, sino de lo que estamos haciendo. Y acá no se trabaja, punto. Cobran sueldos millonarios y no se hace nada por los bonaerenses", concluyó Pareja. Con el libro de reformas sobre la mesa, la pelota pasa ahora a la bancada del peronismo y sus aliados, que deberán decidir si aceptan dar el debate o si prefieren pagar el costo político de abroquelarse en el statu quo.