El mensaje de Javier Milei a Lionel Messi tras la carta por la muerte del papá: "Te abrazamos"

El Presidente reaccionó a la carta que publicó el capitán de la Selección y retomó el apoyo que ya había expresado días atrás.

Javier Milei le dedicó este miércoles un nuevo mensaje público a Lionel Messi después de que el futbolista compartiera una carta por la muerte de su padre. El Presidente eligió sus redes sociales para acompañar al capitán de la Selección argentina y abrió la publicación con: “¡Fuerza Capitán!”. El mandatario escribió esa frase en mayúsculas y con los colores celeste y blanco de la bandera argentina.

Milei también agradeció las alegrías deportivas que Messi le dio al país con la camiseta número 10. El jefe de Estado incluyó a Jorge Messi dentro del reconocimiento y recordó el camino del futbolista con la Selección campeona en Qatar y subcampeona en Estados Unidos. El Presidente cerró el mensaje con una frase dirigida al rumbo que el rosarino decida tomar desde ahora: “Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”.

Milei "Fuerza Capitán" Instagram Continúan los elogios al astro del fútbol El mandatario ya se había pronunciado el sábado, pocas horas después de conocerse el fallecimiento de Jorge Messi. Milei publicó entonces una historia con la frase “Fuerza capitán, estamos con vos” y defendió al futbolista por haber disputado el Mundial durante el delicado momento familiar que atravesaba. El Presidente también cuestionó a quienes criticaron al rosarino durante el torneo y escribió que “da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”.

El Presidente además compartió un posteo contra Florencia Peña, Malena Pichot y Julia Mengolini. La publicación que Milei replicó acusaba a las tres mujeres de haber impulsado una “campaña anti-Messi” durante uno de los momentos más difíciles para el capitán. El mensaje de este miércoles retomó aquella señal de apoyo, aunque esta vez llegó después de la despedida pública que Messi le dedicó a su padre.